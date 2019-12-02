世界視線：出席彈劾聽證會　特朗普進退兩難

美國國會就總統特朗普通烏醜聞的彈劾調查，即將進入眾議院司法委員會聽證階段。委員會日前給予特氏一周期限，答覆其法律顧問會否在展開彈劾程序前提交證據及傳召證人。

在經過歷時數周的閉門及公開聽證會後，眾議院情報委員會最快將於明天國會復會後提交正式報告，內容涉及情報委員會、外交事務委員會以及監督政府改革委員會所收集的證據。據報道，當彈劾進入眾議院司法委員會階段，特朗普除了可親身出席，還可委託律師代為答辯。如此一來，球又來到特氏這一邊。自從彈劾調查開展以來，特朗普陣營一直指摘過程違反程序公義，特氏本人就不下一次投訴這是一場「假聽證會」，只選擇性傳召反對特朗普的人，如今眾議院司法委員會「順應」總統的意願，如果特氏繼續推三阻四，則明顯顯得理虧。

當然，眾議院畢竟是民主黨人的「地盤」，彈劾案真正的決戰戰場始終是共和黨佔多數的參議院，與其花時間跟民主黨人在眾議院打泥漿摔角，倒不如花精力在共和黨參議員中間「箍票」。參議院多數派領袖麥康奈爾近日頻頻跟共和黨參議員會面，商討應對彈劾案的策略，據報麥氏傾向先「引蛇出洞」，讓民主黨人先鋪陳彈劾的理據，之後再集中火力反擊。

問題是，共和黨參議員對特朗普的支持並非毫無條件，他們之所以仍然捍衞總統，說穿了只是選票考量，時至今日，共和黨基層民眾大部分仍然力撐特氏，令議員們不得不有所忌憚。值得留意的是，共和黨前眾議員登特（Charlie Dent）接受CNN訪問時透露，他認識的前同袍中，不少都對特朗普反覆無常、經常踩過界的行事作風敢怒不敢言。人們可以看到，共和黨眾議員為特氏護航的言詞經常前後矛盾，漏洞百出，很大程度就是因為特氏本人不肯親上火線之餘，說法更是一改再改（最新例子是特氏改口說，自己不知道私人律師朱利安尼在烏克蘭幹過甚麼），此情況繼續下去，參議院共和黨人很可能「愛莫能助」。