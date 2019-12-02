區議會選舉之後，香港的政治形勢變得怎樣呢？

六四比的投票使建制派喪失了大多數議席，自必沮喪。支持示威暴亂者的聲勢大振，但在立法會選舉之前，香港的權力結構未變。立法會選舉的規則不同，不可能再有山崩式的潰敗，只要建制派不自我潰散，特區政府還堅持行政主導，不棄甲投降，形勢基本沒有大變。

當前最大的危機是暴亂再起，特區政府不能掉以輕心，建制派不能依舊冷眼旁觀，不做不動。

近月來拘捕大量暴亂的骨幹，理工大學一戰把暴徒的組織和志氣打垮，僅餘的是用教師去發動中學生作不合作運動。缺乏暴力的庇護，這樣的運動起不了多大作用，也易被政府與警察制止。餘下的問題是，他們可以發動多少大學生、中學生、社會青年來再次暴亂、遍地開花？

理大之戰後警察搜證，在遺下的汽油彈等武器上應可搜集足夠的指紋去追緝暴徒。理大集中了暴亂的骨幹，本欲背城一戰，真的暴力革命，敗於警方的圍點打援戰術，也因大學生、中學生勇猛有餘，心理能力低下，難以堅持而兵敗如山倒。只要政府把追緝暴徒的範圍擴大，以重刑威嚇，大多數少不更事的學生會退縮，暴亂的策動者和相關的邪教不可能依靠社會青年或其他無業游民來再次發動暴亂。

區議會選舉的結果，大批示威暴亂者當上議員，他們也不可能放棄議會的豐厚薪酬與津貼，再以勇武犧牲與警察搏鬥。區議會選舉的勝利，實際上從暴亂中抽走頗多的骨幹。沒有暴力恐怖的支持，單以和平示威，影響有限，動搖不了特區政府的行政主導。

在新處長主政下的香港警察變得主動和靈活，理大一戰的成功證明新戰略成功。然而更大的考驗是在預防暴亂再起之餘，怎樣恢復香港市面的治安與秩序，一是絕對禁制對交通工具和店舖的打砸，二是清除和制止任何的堵路。這兩個方面的做法，是重建警察的公權力和威信，不容違法挑戰。而在預防再起方面，應增加人手，調整武器裝備，建立更機動的特種部隊，並將之作為常態，以應對今後會連綿不絕的顏色革命鬥爭。

至於建制派，雖然區議會選舉失利，但還應堅持地區工作，當前應與警方配合，一是作為地方上的耳目，提供暴徒出沒的情報，鎖定區內主要暴徒的行蹤舉止。二是組織地區互保，制止「連儂牆」的重建，在暴亂時地區自保。而港鐵當然是要建立護衞，保衞車站、月台的安全和秩序。

官民合作，重建香港秩序。