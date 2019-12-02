區議會選舉之後，瘋狂了五個多月的打砸搶燒暴亂活動雖然減少，但一直支持暴亂的「抗議示威」仍然不絕，他們依然非法集會、堵塞交通、破壞秩序，他們在暴亂中提出的訴求如故；警察執法依然被百般阻撓、圍攻，他們依然叫囂「義士無罪」、「追究警暴」……可見香港暴亂再起的氛圍一點兒沒變。警方雖然已拘捕了近六千人，但即捕即放之後又投身暴亂者大有人在。暴亂的生力軍仍在，戰鬥力仍強。

暴亂黑手、核心暴徒、骨幹分子毫髮未損，暴亂工具、各式武器裝備仍大量暗藏，他們「暴亂有理」的胡說八道依然肆意縱橫、蠱惑人心，他們的宣傳機器依然每日每時大放厥詞，其指揮系統仍然有效。因此，對於暴亂，他們仍然具備一切條件和想甚麼時候暴就暴，想怎麼暴就暴，可謂如臂使指，收放自如，完全掌握主動權。

這種情況下，中央指令的「當前最緊迫的任務是止暴制亂」，恐怕連萬里長征走完第一步都談不上。然而，香江府衙、林鄭月娥卻沾沾自喜起來，以為「理大一役和平解決」是多麼了不起的事情，還有人鼓吹「止暴制亂」出現了「轉折點」、鼓吹香港可以「重新出發」，好像天下太平也。可見香江府衙、林鄭月娥是要抓住這個「難得的機會」繼續綏靖求和，還在縱暴容亂。

今次區議會選舉反對派大勝，建制派大敗，誰都看得清楚，關鍵是反對派成功發動了暴亂，林鄭月娥政府成功的縱容了暴亂，而無休無止、愈演愈烈的暴亂，正是反對派議會奪權的最有力的武器。現在反中亂港集團手中還緊握這個武器，強化這個武器，準備隨時開火，發動進攻。

從這個意義上講，止暴制亂不但遠遠沒有完成，而且更加「緊迫」，目前的平靜只是暴亂中的戰役間歇，戰爭還會繼續打下去。現在的問題是，當局莫被假象所迷，不管新暴亂有沒有再來，都要主動出擊，迅速斬斷黑手，擒賊擒王，大張旗鼓嚴懲已被抓捕的暴徒，方能對新暴亂釜底抽薪也。