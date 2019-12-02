「草蛇灰線，伏脈千里」，這個成語說的是蛇從草叢穿過，雖沒有腳印，卻留下隱約痕迹，正如幼線在爐灰裏留下細痕。香港黑色暴亂就是典型例子，它不是偶然發生的，修訂《逃犯條例》只是導火線，它是有迹可尋的，是反中亂港勢力和外部勢力蓄謀已久的奪權行動。

香港回歸前，英國固然進行了精密部署，埋下許多政治地雷和無間道，美國更是深謀遠慮，早在一九九二年就炮製了《香港關係法》，為干預香港事務埋下伏筆。後來美國因為忙於反恐戰爭及應付金融海嘯，需要中國幫忙，才暫時對香港隱忍不發。近年隨着美國改變國策，將遏制中國作為首要任務，香港也就劫數難逃。

維基解密曾披露大量美國駐港總領事館的外交密電，足證美國深而且廣地介入香港事務。美國前高官白邦瑞也曾親口承認，美國政府透過美國國家民主基金會資助香港反對派推動「民主」。其實萬變不離其宗，從情報人員滲透，到招攬代理人及培訓暴徒，再到利用社會議題製造動亂等等，正是美國策動顏色革命的一貫套路。

可以見到，近年凡是在香港舉行的國際足球賽事，都會出現噓國歌的鬧劇，而這種現象是過去從來沒有的，原因何在？很簡單，這些人並非真正球迷，而是學生組織故意派人在球場上搗亂，目的就是煽動反中反共情緒，以配合美國的遏華戰略。五年前的佔中之亂就是在此背景下爆發，它是反中反共的總動員，雖然最後沒有達到政治目的，但美國已成功進行了一次顏色革命預演，也成功網羅了一大批政治打手，成為這場黑色暴亂的主力。

三年前中國公安部發布《是誰最想扳倒中國》短片，指顏色革命的魔爪已伸向中國，香港成為基地。令人莫名其妙的是，既然中央早就知道美國在香港搞鬼，為何一直沒有採取防範或反制措施？為何任由美國政治代理人漢奸黎之流興風作浪？