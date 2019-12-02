示威暴潮爆發，掀起新一輪的移民潮。對上一次香港人集體用腳投票向政府說不，應該追溯至回歸前的九十年代初期，對於未來的恐懼，對於一國兩制的不信任，一切都是基於未知的猜測。很多人賣了樓去移民，結果在外地生活不適應，回來之後又遇上樓市狂升，變成一無所有。前車可鑑，市民理應會三思，然而同樣都是移民潮，今次明顯大有不同，許多人都不留後路，決心離開香港這個家園。

一國兩制已實行廿二年，成績各人心中有數，想到離開的，大部分都是對香港感到絕望心死。信心這回事非常奇妙，存在的話，無論環境多麼惡劣，大家都會抱有希望向前衝；一旦失去信心，無論多大的保證，大家都裹足不前。香港有不少富裕精英階層見慣大風浪，有足夠本錢留下來，依然萌生移民念頭，可見情況實在惡劣。

澳洲、美國、加拿大、英國都是香港精英移民的熱門目的地，能力較次的會選擇台灣、馬來西亞等地。有紐約地產經紀指近半年接獲香港人的買樓諮詢數字較前顯著上升，多數屬高收入階層及有子女在求學，主要考慮都是下一代前途，首先讓子女到海外就學，並在大學區附近置業。古人有孟母三遷，可憐天下父母心都一樣，現今家長亦煞費思量，為子女的將來而另覓棲身處。其實也難怪，未計社會撕裂及經濟衰退，單單看大學校園淪為兵工廠及暴徒訓練營，近朱者赤，近墨者黑，有誰會想自己的寶貝有一天會穿上盔甲full gear走上街與警方廝殺，投擲汽油彈，不是斷手斷腳爆頭，便是因暴動罪而身陷囹圄，前途盡毀？不要以為只是大學生遭洗腦，中學生亦是染黃無數，整整兩代人給毀了。

世事輪流轉，文化大革命引發內地人逃亡往香港潮，現在市民又因為顏色革命紛紛逃離香港，歷史不斷重演，苦難的中國人，想在塵世找片樂土真不容易。