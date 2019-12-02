這次區議會選舉反對派大勝，拿了近九成席位；建制派大敗，只拿到一成多席位。傳媒報道說，建制派崩盤。建制派大敗是事實，嚴格來說不是崩盤，因為依得票計算，反對派拿到約五成七選票，建制派則拿到約四成二選票，整體仍然未脫傳統的六四比率。建制派拿到的選票也增加了差不多五十萬，數量不少，不過遠不如對手增加差不多一百萬票，但建制派在大部分選區得票都比對手少，所以輸了大多數席位。

雙方取得的議席懸殊，我認為是選舉工程操作結果，反對派在這方面玩得出神入化。只要選舉工程操作不違背法例，便是合理，如果自己沒有準備，不懂操作，便要認輸，不能怨天尤人，這點建制派需要好好學習。按得票比例，建制派其實保住基本盤，選票數目比一五年顯著增加。如果這些增加的選票能合理分布在着意爭持的選區，起碼可取得接近六四比的議席，不致全軍盡墨。

今次區選另一特色，是建制派的文宣顯著比反對派弱。如果對手能夠成功利用「反送中」、「打倒黑警」、「五大訴求，缺一不可」的口號，扭轉選舉議題，建制派為何完全不抓緊反暴力求安寧的口號？暴徒破壞放火，令社會到處騷亂，上街人人自危；截斷公共交通系統，令市民上班上學受阻；這些暴亂帶來的後果，正是最適合建制派發揮強項的機會，大可乘機加強社區服務，爭取大眾選民。可惜他們可能被暴力嚇怕，噤若寒蟬，完全沒有行動，也未見文宣配合，強調自己怎樣努力協助市民大眾解決困難，爭取和平安寧。反對派廣泛運用網絡社交媒體作文宣，突出而且直達受眾，建制派也未見使用網絡社交媒體。看來，他們的文宣，無論手法、策略、使用新科技，都遠遠不及對手，需要換換班子追上時代了。

反對派今次增加的選票，起碼有五、六十萬是上屆沒有投票的中間派或淺黃選民。如果建制派選舉工程恰當，文宣出色，這些選票是有機會與對手競爭的。建制派到底是在哪個環節出錯？選舉工程沒計劃好？地區服務不到位？宣傳沒有做好？沒有積極開發新票源？沒有爭取年輕新一代？

今次選舉，起碼我看見他們的街站少了，也不見候選人每天站在主要街道揮手向選民打招呼，連設立街站接觸街坊也明顯減少了，宣傳橫額街招被破壞未見更換。是否他們缺乏策略，不懂面對社會暴力作應變？

現今選舉完了，很多地區街上仍然看見競選時的宣傳品，到處殘留，無人清理，更未見大部分今次落敗了的候選人出來謝票，他們是否了解選舉是長年累月的工作？