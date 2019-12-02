黑暴壓城近半年，各大學淪為兵工廠，單是從中大理大檢獲的汽油彈已有近萬支，若將已使用的汽油彈也計算在內，兩、三萬之數無走雞。汽油彈危害之大毋庸贅言，隨時即刻攞命，警方一味用催淚彈驅散，被批評為過分克制，作用不大。

然而縱暴市民和黑心政客不作如是想，他們不罵暴徒掟汽油彈四處縱火，反而指摘警方胡亂施放催淚彈，在沒有證據下一面倒指催淚彈致癌。奇怪的是，「催淚彈致癌論」在暴亂首數月從來無人提出，到警方轉用國產催淚彈則如黃河決堤洶湧而至。原來，在這些港人心目中，不止洋人高人一等，連洋製催淚彈都零舍高檔，不致癌不特止，隨時吸一吸舒筋活絡，人都醒目啲！

不是嗎？催淚彈成分全世界大同小異，警方最初使用英美德國貨，無人出半句聲，到了洋貨彈藥不繼，轉用國產催淚彈，阿貓阿狗都衝出來加把口，不是說釋出致癌二噁英，就是說含有山埃，不管港府或專家如何解釋，說明二噁英由焚燒車胎垃圾釋出，山埃廣泛存在於自然界，他們就是不信，說到底是崇洋貶中的心態作祟。直到中大生命科學學院副教授陳竟明抽取中大泥土及水樣本檢驗二噁英而沒有發現，那些扮專家的愚民和政客才悻悻然收聲。

說到底，沒有暴徒、沒有汽油彈就沒有催淚彈，因果關係還不明白嗎？無人想吸催淚煙，但同樣無人希望自己的家園汽油彈橫飛。警方出動催淚彈驅散已是最低武力，難道要警方用汽油彈對付汽油彈嗎？香港群魔亂舞，謊言無奇不有，無非為了奪權。從區議會選舉六成選民投暴力一票，他們初步目的已達，惟暴亂依然無日無之，皆因要將氣勢延續至明年立法會選舉。可以斷言，新一年香港無日安寧，暴力繼續遍地開花，抹黑手段層出不窮，洋奴劣根性繼續深入骨髓，別說英美催淚彈零舍不同，可能美國佬放個屁，香港人也會說香！