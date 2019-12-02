在反修訂《逃犯條例》運動中，我身邊一個走在前線的年輕人剛傳來訊息，說他常喊的口號「七二一唔見人，八三一打死人」，近日發覺前半句是對，後半句他一度篤信不疑，如今卻證明是錯的，因為網絡上傳來消息，八月三十一日在太子港鐵站內懷疑失蹤的六個抗爭者仍然健在，根本沒給警察打死。

這小伙子跟筆者稔熟，我不怕說話坦白，便在訊息中戲謔他：「都說不少香港人日趨低智，判斷能力每況愈下，你雖是英國知名大學的一級榮譽畢業生，但也不能免俗，由今日就由邏輯學的ABC重新學起吧。」小伙子看後，回覆我一個苦笑圖案，沒敢表示不同意。

這位年輕人我在十一月三日的專欄中提過，記述了如何用常理、邏輯去開導他。我讓他切入情境，說假設你就是其中一個失蹤者，你的父母、在英國的妹妹，以至跟你一起抗爭的朋友可以不出來舉報嗎？警方真有辦法讓所有人都滅聲嗎？他當時聽明白了，細心想來也覺得不大可能，及後在網絡上追蹤消息，才愈發相信「打死人」的傳言是假。

其實，大部分香港人是講理的，只差你是否懂得如何說服他。政府部門的發言人說話老是硬繃繃，不懂言辯技巧，明明有理，往往也像是理虧的一方。在記者會答辯時，不要太規行矩步，語言要有閃光點，不妨對着全場記者說：「今天，你們當中如果有人突然在會場中『被消失』了，請問有哪一位的家人、朋友會當作沒事一樣，讓行兇者逍遙法外？相信一個也沒有吧，何況要同時『被消失』六個人呢！」

一言可以興邦，一言可以喪邦，要解決政治困局，有時就在為政者的一言半語之間。但根據最新民調，仍有百分之四十八的受訪者相信太子站內曾打死人。你說，這不是政府發言人失職嗎？