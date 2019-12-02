理工大學被暴徒佔領十三日，大家都驚訝，起初說中文大學是兵工廠，原來理大也不輸蝕，是個如假包換的軍火庫，再加一個食堂變細菌的工場，果真令人嘆為觀止！

香港的暴力示威，真的如美國國會眾議院議長佩洛西所說的，是「一道美麗的風景線」嗎？也許她會更感嘆：這麼多美國星條旗在香港迎風飄揚多謝美國通過《香港人權與民主法案》，那簡直係迷人的彩虹處處！

一個衰世，連大學校長都不似校長，你看理大被暴徒佔領期間，校長滕錦光一直神隱龜縮。呢，中大校長「段爸」假假哋都捱咗一記催淚煙，據稱要在醫院躺好幾日，而呢位理大校長，直至警方入去搜證完畢，佢先至喺一大堆教職員、校董陪同下，「英明神武」咁出來見記者，然而第一件事就係卸責：嗱！千多個留在理大嘅示威者，只有四十六人係理大學生！第二件事係廢噏理大是最大受害者，並指事件得以解決，沒有人死亡，是不幸中之大幸！

年薪逾七百萬嘅校長，處理危機就是這般貨色？這七百萬元花得太冤了吧？其領導才能、人格風範在哪裏？滕錦光連「責任」兩字都唔識寫！老朽試引述一軼事，看看民國時期那些在亂世中的校長之風骨。

軍事教育家蔣百里任軍校校長時，受到北洋政府尤其是徐樹錚的掣肘，財力難以為繼，蔣召集學生訓話：「我初到本校時，曾經教導你們，我要你們做的事，我也必須做到；你們希望我做的事，我也必須做到。你們辦不到，我要責罰你們；我辦不到，我也要責罰我自己。現在看來，你們一切都好，沒有對不起我的事，我自己卻不能盡校長的責任，是我對不起你們。」說罷拔出手槍，對着胸口就是一槍，幸好搶救及時，悲劇得免。蔣百里也許過於剛烈，未必可取，但懦怯、一心只顧自己的校長，不知職責為何物，則肯定可以休矣！