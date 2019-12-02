藏醫之名當然就是西藏醫術，這項醫術糅合了中國古代中醫精髓，再加入獨特的西藏藥草療法，所用人體五臟六腑及經脈穴位醫理與中醫大致相同，相信是漢代張騫出使西域時，將中醫醫理及治療一併傳到西藏，再輾轉傳入印度與中國接壤地區；或許是從西藏傳到該些印度邦，故取名為藏醫。印度最近申請流傳於喜馬拉雅山地區的「索瓦禮格帕」藏醫系統為世界非物質文化遺產，即遭北京反對及批評，指是搶奪中國傳統醫學對外輸出成果，這套醫學更不是源於印度這些邦區。

索瓦禮格帕大多數地區處中印邊境，北京強調擁有該邦大部分地區主權，稱之為藏南地區，劃入西藏自治區的錯那、隆子、朗縣、米林、墨脫、察隅六縣的管轄範圍之內管理。

撇開地域主權糾紛不談，單單是藏醫的源流絕對是透過公元前漢代張騫首次出使西域所經路線，一併把中國文化藝術醫學等傳到西域地區，該路線自河西四郡的武威、張掖、酒泉、敦煌西出玉門關到吐魯番、喀什、喀布爾中印邊境，曾經取道南下至卡拉奇，西往德黑蘭到大馬士革，證明該次出使西域時已把文化傳到包括印度在內的廣泛地區。其後隋朝再闢絲綢之路，把張騫出使西域的路線再擴大拓闊，包括通往印度、波斯、阿拉伯、埃及和索馬里。圍繞印度的是樓蘭、若羌、且末、和田，完全將中國傳統文化傳到這個地區發揚。

早於一七年三月，中國已向聯合國教科文組織提交文件，申請「索瓦禮格帕」藏醫系統中的藏醫藥浴法，列為中國世界非物質文化遺產，當時印度反對，但今次印度竟然主動將藏醫申列該國世遺，從歷史源流證明，藏醫並不是印度所生，更何況早在一四年多哈世界遺產委員會會議，絲綢之路及大運河一起獲聯合國教科文組織列為世界遺產，印度不要趁邊界糾紛而亂搞小動作。