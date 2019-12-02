美國總統特朗普日前突然到訪阿富汗首都喀布爾，探訪駐當地的美軍，期間他表示已與塔利班重啟和平談判，又稱該組織同意停火協定。他其後指出，塔利班希望達成協議，美方正與他們會面。特氏又強調，美方向塔利班方面嚴正指出，他們必須停火，先前他們不想停火，但認為他們現在已改變主意，有望跟對方達成相關協議，從而結束這場美國史上最長的對外戰爭。

對於特朗普的公開表態，塔利班官方發言人最初稱重啟談判「言之尚早」，但塔利班當局之後又證實，跟美方人員在卡塔爾首都多哈接觸，不排除雙方將恢復正式談判。塔利班的前後矛盾，顯示內部對待華府的態度並非鐵板一塊。

阿富汗和平談判之所以一直裹足不前，其中一個最主要原因，是塔利班視阿富汗政府為美國的走狗和傀儡，是一個不合法的政權，對於阿富汗現任總統艾哈邁德扎伊，塔利班表現出十足的不屑，堅持要談就跟艾氏的後台老闆美國人談。更有甚者，塔利班向華府開出的價碼甚高，美國必須先訂出全面撤軍的時間表，該組織才會參與包括國家政治架構重建的談判。

眾所周知，特朗普面臨競選連任壓力，必須在外交上取得一定成績。在特氏眼中，「將美國大兵帶回家」，絕對比打贏對華貿易戰、在墨西哥邊境興建圍牆，以至在國內搞萬億元基建計劃來得容易，來自民主黨的政治阻力亦相對較小。問題是，美國作為當今全球首席強國，跟當年視為寇讎的塔利班平起平坐談判，已是相當「紆尊降貴」，無論如何都需要有個冠冕堂皇的下台階，那就是塔利班必須承諾停止在國內進行恐怖襲擊，以及承諾阿富汗不會淪為恐怖組織的避難所。

正所謂「一為神功，二為弟子」，塔利班如真的停火，不僅美軍撤出當地「師出有名」，阿富汗內部安全環境改善，亦可改善美國人扶植、但長久以來政績不彰的艾哈邁德扎伊的處境。當地九月舉行大選，艾氏跟挑戰者阿卜杜拉的票數咬得極緊，後者的支持者指控當局「造票」，雙方陣營至今未肯認輸，緊張局勢一觸即發，為和談前景增添極大不確定因素。

問題的弔詭之處在於，對於美國而言，塔利班組織「停火」乃「最後底線」；但塔利班一向以「反美英雄」自居，他們在以「趕走美帝」提高組織聲望的同時，亦很難接受被指控跟隨美國的指揮棒起舞，更別說白紙黑字簽署停火協議，有被視為「阿奸」之虞，這或許能解釋為何塔利班內部對如何回應特朗普的言論產生分歧。

政治上有很多事情「可做但不可說」，塔利班停止對西方發動襲擊，即屬這一類。本來，美國跟塔利班近日進行了鴨子划水式的互動，包括促使阿富汗當局以被囚的塔利班高層換取美國人質，然而特朗普競選連任「大過天」，絕對不允許他「悶聲發大財」，有分析認為，特朗普急於收割「政治成果」，只會令負責和談前線工作的外交人員陷於被動，最終可能又是「煲無米粥」，弄巧成拙。