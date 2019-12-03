世界視線：德黑蘭四面受敵　中東火藥庫瀕爆

在中東敵對國家圍堵以及美國特朗普政府經濟制裁的雙重打擊下，伊朗國內經濟瀕臨崩潰，全國各地爆發十年來最嚴重的示威浪潮；德黑蘭遭到境外軍事打擊的可能性亦與日俱增。因此，在鐵腕平定了國內的示威浪潮後，革命衞隊日前對國際社會發出強硬警告：如果美國、以色列、沙特阿拉伯跨越紅線，就會遭到伊朗的「毀滅性打擊」。

席捲伊朗全國的大示威，印證了美國經濟制裁的殺傷力。根據伊朗官方數據，自從十一月中爆發示威後，共有七百三十一家銀行和一百四十處政府設施被縱火。在被焚政府機構中，有五十間是警署，可以想像示威程度的激烈。伊朗當局上周拘捕了八人，指控他們接受美國中情局訓練，假扮記者指揮示威行動，並試圖將現場情況傳出國外。

由於近期特朗普政府在波斯灣建構多國海軍聯合巡邏的努力並不成功，五角大樓亦明言目前區內美軍兵力不足，伊朗仍沒有遭受美軍直接軍事打擊的燃眉之急。然而，連美國政府及媒體亦開始擔憂，伊朗可能與區內宿敵擦槍走火。導火線之一，是本身陷入政治危機的以色列。在國內陷入貪污案的鷹派總理內塔尼亞胡，不斷對伊朗在敍利亞、黎巴嫩、伊拉克的「擴張活動」發出警告，指控伊朗正在積極武裝上述國家的代理人。以軍亦因此發動連串空襲，試圖阻止伊朗的軍事滲透。以色列境內因此遭巴勒斯坦等地的武裝組織發射火箭報復。有美國傳媒指出，以伊雙方任何一個錯誤的舉動，都可能觸發戰爭。

導火線之二是沙特阿拉伯。自從沙特石油設施在九月遇襲後，沙特與美國便開始加強軍事合作。美軍將向沙特增兵以強化當地防空系統，阻嚇伊朗發動空襲。沙特政府近期更發出了一個明確訊息：是時候制止伊朗繼續製造破壞和混亂。

回到德黑蘭，雖然示威潮迅速被平定，但經濟制裁引發的社會動盪已浮現。面對內憂外患，伊朗對外發出「毀滅性打擊」的警告，但作為一個沒有核威懾力的國家，這番警告反而顯露其身衰力竭。