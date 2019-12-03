正論：坐食終致山崩　敗家自招財困

香港的財政司司長有一個「優良」傳統，就是估錯政府年度財政，現任的陳茂波及前任曾俊華都曾估錯逾千億，而最終盈餘遠超預期。今年陳司長更語出驚人，指本個財政年度將會是十五年以來首次錄得赤字。

陳茂波表示財赤主因是經濟環境轉差，稅收及賣地收入減少，加上年中推出紓困措施「派糖」，但強調政府的財政狀況保持良好。特區庫房「水浸」人所共知，不用財爺提醒，香港市民亦已習慣政府報憂不報喜，大玩心理，利用「期望管理」，先調低期望，才會出現驚喜。今年會不會又是一次「狼來了」的故事呢？

若從局勢分析，看來這次真的是狼來了，百年一遇的暴潮，比○三年沙士更荼毒特區，政府主要收入來源是地價以及稅收，前者因為示威衝突大受影響，紛紛叫停或低價成交，而香港經濟受反修例風波影響，急速惡化並開始步入衰退，估計暴潮造成的損失相當於本地生產總值（GDP）兩個百分點，中小企食肆商舖倒閉潮以及失業減薪現象當然亦會打擊稅收。種種因素造成庫房收入大減，但還有財爺不會說出口的原因，就是政府敗家，坐食山崩。

香港七、八十年代開始經濟騰飛，成為亞洲四小龍，當時中國大陸還是貧窮的發展中國家，不過，自從回歸以後，形勢逆轉，中國搖身一變世界第二大經濟體，香港卻每況愈下，○三年沙士一役，港府束手待斃，若不是中央開放個人遊「輸血」救港，就不會有以後年年有盈餘的表面好景。

試問治理一個七百萬人城市難，還是管治十四億人口的國家難？特區諸公理應汗顏，可是歷屆政府卻是厚顏居多，自吹自擂，志大才疏，好大喜功，不思進取，各式各樣管治毛病全部犯上，唯獨是沒有人能為香港經濟找新出路。政府收入從來不是自己賺來，而是食老本，等別人送來，賣地如是，金融、股票、旅遊……試問有哪一項是港府做出成績？個人遊，中港股票互通，統統都是中央送的大禮。政府牽頭的，全部都是蝕本貨，迪士尼、數碼港、郵輪碼頭，數不盡的糊塗帳，若不是背靠神州有大靠山，金礦也會給香港這個敗家子掏光。

政府最令人詬病是大量稅收取之於民，卻堅持做守財奴，拒絕還富於民，而自己卻大灑納稅人金錢，基建大白象項目一個又一個超支延誤，高鐵及港珠澳大橋回本無期，林鄭月娥還好意思想搞成本千億計的人工島，把庫房徹底掏空。

政府無能，理財不善，卻往往要市民承受責任，高薪聘請庸官如勞福局局長羅致光來做劊子手向弱勢社群開刀，削福利津貼教長者晚景坎坷，公共醫療支出亦是磨刀霍霍。其實若政策得宜，例如自願醫保可以利用私營市場分擔，像台灣便有口皆碑，可惜香港搞出來卻是三不像，失去原意更乏人問津。若因為財赤而削減醫療及福利開支，相信真的會有三百萬人湧上街。

有財經界人士表示市民毋須過分擔心，指本港財政儲備豐厚，以目前情況，即使兩年動用儲備，一時三刻並非世界末日，問題是難以估計香港經濟是否已經見底。經濟在尋底，市民對這個政府的信心卻肯定遙遙未見谷底。