功夫茶：六新居屋將揀樓　僧多粥少爭崩頭

六個新居屋屋苑早前已完成攪珠，原定上個月二十一日開始揀樓程序，之不過又話因應時局不穩，要押後喎！好喇好喇！守得雲開，終於下星期一有得揀樓喇！

嗱！今期居屋「樓王」單位位於何文田冠德苑一個高層單位，售價約五百二十九萬元，既處豪宅地段，又鄰近名校網，肯定爭崩頭！至於最平單位則位於馬鞍山錦暉苑，入場價僅需一百五十六萬元，相信單身合資格人士亦不會放過！點講都好，以市價五九折推售嘅新一批六個新屋苑合共有四千八百幾個單位，共收到近三十一萬份申請。阿哥，你話有得揀樓嘅市民，係唔係高興到飛起啊！

呢！四千八百幾個單位，咪以為好多喎！當中預留百分之三十配額，即約千五個單位畀「家有長者優先選樓計劃」嘅家庭申請者，綠表和白表平均有七百五十個單位；另預留約五百個單位畀「一人申請者」，又係綠、白表平分秋色；仲有預留部分單位畀「受影響嘅公屋清拆戶」，七除八扣下，大約剩番二千八百個單位畀「家庭申請者」，又係綠、白表各佔一半。你話有得揀樓嘅市民，係唔係好似中咗六合彩頭獎咁高興吖！

嗱！一人申請嘅單位少得淒涼，白表、綠表各得約二百五十個，之但係今年白表單人申請者約有十六點三萬，即係話，預計抽到第一個號碼者都未必有得揀樓！新居屋爭崩頭就不必懷疑，呢，即使售樓書特別提到有單位可能見到公眾殮房或殯儀館，功夫茶相信都無礙銷情，家陣連凶宅只要稍為賣平啲都大把人搶，唉，飢不擇食聽得多，原來想活得有尊嚴，都要「居不擇屋」。

唉！講來講去，「房事」一直困擾港人，私樓貴到非一般人可以供得起，租樓又係貴到冇朋友；根據一項全球性調查，香港已經連續第九年成為全球樓價最難負擔嘅城市。面對天價物業，也就難怪年輕人剛成年即申請公屋，其中亦不乏大學畢業生；咁嘅異象，又係因為廢柴政府得把口執政為民，所謂「重中之重」，放個響屁而已！

諗起「房事」就嬲爆！香港號稱亞洲金融中心，劏房戶卻難以一一去數清楚，至於輪候公屋宗數有增無減，輪候時間話就話五點五年，實際情況又點止啊！冇靈魂政府覓地建屋無能，一味廢噏長遠房屋政策，全是自彈自唱，自娛完畢就開空頭支票，聲大大話未來十年房屋供應不少於若干萬個單位，可惜到頭來又係講咗當做咗！六個新屋苑爭崩頭，正正係反映政府房策長期失敗嘅一面鏡子，再不作為，一味怠政，「房事不通」，基層谷爆，官逼民反，到時悔之晚矣！