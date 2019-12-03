神州觀察：合法屠場賣病豬　考察驗收走過場

內地非洲豬瘟蔓延逾年未見遏止，當局防疫無能已是不爭的事實，後期雖陸續推出一些補救措施，並再三強調要求各方加強監管，從嚴打擊一切人為故意傳疫散疫的不法行為，奈何虛應故事的仍大有人在，尤其在利益驅使下，就連政府合法認證的企業亦喪失底線，為賺昧心錢甚麼都可以不顧。

廣東佛山南海區一間官方認證的屠宰場日前遭踢爆，將大批原本應作無害化處理的病死豬違規私蓋檢疫章，再冒充健康合格生豬運往佛山、廣州等地銷售，每日經手的病死豬更有逾千公斤之多，堪稱喪心病狂。而該屠宰場處理加工病死豬的嫺熟工藝，以及形同虛設的檢疫銷售流程，都令人嘆為觀止，若非親眼所見，誰敢相信這會是一間經合法認證的屠宰企業？

令人咋舌的遠不止這些，就在數月前，該屠宰場剛被廣東省農業農村廳列入今年第一批省級生豬屠宰標準化企業名單，過往亦曾多次作為示範單位接待前來考察參觀及交流屠宰檢疫監管工作的官方團隊，誰知一轉眼就爆出個這麼大的醜聞來，實在相當打臉。由此更可看出，當局所謂的考察驗收從來只是走過場，而地方上負責推薦該企業的官員或部門，肯定也都是睜眼瞎。

事實上，像這種頭頂光環或受過各類嘉獎、肯定的所謂合法企業，背地裏卻屢屢作奸犯科，幹着傷天害理、唯利是圖勾當的，在內地並不少見。央企藥廠可以製售黑心疫苗，政府開設的衞生防疫站可以給兒童注射過期疫苗，國有、私人礦場塌井、冒頂事故不絕，經重重安檢驗收的化工廠說爆就爆。更別說交通運輸、基建、食品等民生安全方面的問題多如皮屑，揮之不去，難道這就是當局所說的嚴格監管、不留死角？

早前有內地學者保守估算，說非洲豬瘟已令政府招致萬億元的直接損失，如今疫情遲遲未能有效控制，恢復生豬養殖及市場供應亦非朝夕可就，還需拿公帑出來救市，損失肯定愈來愈大。但這一切又都是政府自己招惹來的，並連累全國豬農血本無歸，百姓不但要捱貴價豬肉，更需為買豬肉大排長龍，像喪屍一樣不顧儀態爭搶，當局絕對難辭其咎。

毫無疑問，當局於今次疫情中付出的代價十分昂貴，若是因此能學到些許教訓，倒也可讓人稍感寬慰。悲哀的是，類似不法行為自疫情爆發之初就已存在，區區八千元便可買通官方獸醫，替遼寧的豬隻開具檢疫證明運至內蒙古，從而令非洲豬瘟在當地傳開。之後更被揭發有官員參與販賣病死豬或防疫不作為等亂象，而非法屠宰加工、跨省販運染疫豬隻情況依然猖獗，指望這樣的監管狀態，豬瘟疫情何時能了？