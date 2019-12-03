香港要模仿台灣的民主自決，可首先要明白民主自決的條件。

民主自決的條件是有足夠的經濟力量，沒有經濟力量，或讓民主自決把經濟條件破壞，民主自決的政治便會因為社會基礎崩潰而瓦解，自決變成政治混亂，民主便被獨裁或外國殖民所替代。

香港是小地方，以往是依靠英美體制、中國內地的支援才發展起來。今次港獨追求的民主自決是與中國內地為敵，與內地隔絕，內地必然以敵意回報。缺乏內地的支援、中國因素的營商機遇，香港能靠英美直接資助而獨立於南海一隅嗎？

美國支持港獨在香港破壞可以，不過是一時之事，而要與中國內地爭奪香港，卻並不會願意把香港反共反中的政治與民眾養起來，更不會因香港而與中國打起仗來。破壞可以、亂可以，接管則萬萬不可。連烏克蘭的戰略地緣因素也得不到美國的長期資助，故而政局反覆，二次顏色革命後烏克蘭還不得不親俄羅斯，美國只能策劃第三次顏色革命。黃台之瓜，何堪一摘再摘。

敍利亞、格魯吉亞、吉爾吉斯，乃至「阿拉伯之春」的各國，都是同一套路，美國是破壞了撒手便走，讓所謂的「民主自決」盡成一個個爛攤子。

新加坡可能是民主自決唯一成功之例，但李光耀的人民行動黨徒有民主之形，還是要用威權主義對抗外敵，內保安穩，且要與英美和好，受英美蔭護。新加坡之外是馬來西亞與印尼，難與英美匹敵。香港是中國領土，強大的中國怎會害怕美國，放棄香港？

香港自決與中國內地抗爭，必然是走上獨裁殘暴專制、壓抑民眾之途，今次反修例事件已見端倪。名為爭取民主，實則全無民主，而是暴徒盲動，背後隱蔽指揮。

香港人無論怎樣抗爭，都絕無可能借英美之力分裂國土，知其不可為而為之，不是他們的無畏與犧牲精神，而是愚昧無知。理工大學一役已表明這些所謂「革命義士」的無能、懦弱、反智，也無犧牲之精神與能力。觀乎他們向英美求援，揮舞英美國旗，他們的民主自治、光復革命，以至打砸燒，無非是求英美援手，給他們移民名額，好遂個人的利益，其餘是未明世事的大學生、中學生，被人所騙。

民主自決要真的成功，只能是中國內地政權崩潰。即使香港與海外一些人不停地預言中國內地大亂，天滅中共，中共統治下的中國卻不停地改革改善，各方面的發展蒸蒸日上，哪有崩潰的可能呢？美國也要懼怕中國的崛起，香港港獨的民主自決不過是另有目的的鬧劇！