十一月二十四日區議會選舉反對派大勝，香港平和了幾天之後，暴亂再起，黑衣人又在港鐵站縱火，警察照例又射催淚彈驅趕，暴徒們則大喊大叫要「黑警死全家」。看來，「理大之役和平解決」並未稍減他們對警察的仇恨；區議會選舉大勝，亦沒有令他們「見好就收」，而是要趁熱打鐵，把暴亂之火延燒到明年的立法會選舉，讓「暴亂奪權」取得更大勝利。可以肯定，近日暴亂再起，只是暴亂黑手發動一場規模更大的新戰役的小序幕，用不了多久，大幕就會拉開。

之所以如此，是因為他們看透了林鄭月娥根本沒有打算執行中央三令五申的「止暴制亂」任務，根本沒有把今上「最緊迫」的要求當回事。林鄭月娥一直在綏靖求和，縱暴容亂，而朝廷則還把平暴的希望和「賭注」押在林鄭身上，自己不想動手，不想「幹髒活」。為此，朝廷已經賭了好幾把，賭了近六個月，然而一輸再輸。現在還打算賭下去嗎？不把香港徹底賭進去不會幡然醒悟嗎？

現在反對派、暴亂黑手也在和朝廷賭、和香江府衙賭，他們認為自己贏面很大，才會那麼囂張，繼續發起進攻，點燃暴亂之火。他們賭兩注，一是香江府衙不會真的認真執行北京的指令；二是中央不敢對暴亂「動粗」，不敢出動軍隊，不敢將他們緝捕歸案、一網打盡，因為他們身後有老美、有國際社會，他們「睇死」朝廷和香江府衙對這些「大粒佬」畏之如虎，如鼠見貓！

他們會賭贏嗎？他們賭贏之日，就是香港完蛋之時，就是中國的偉大復興受到重挫甚至一蹶不振之時。這樣的結局，北京賭得起嗎？

其實，只要朝廷稍微硬些、勇敢些，以中國現在的強大實力，撲滅這場暴亂之火，拍死那些叛國禍港、反中亂港的蒼蠅，斬斷老美黑手，易如反掌也，而且局面會隨之翻轉。須知道，消滅了老美的內應力量，也就是吃掉了老美的棋子，屆時就不是老美借香港打中國，而是老美為了保住它在香港的利益，向北京求和示好也。