英國倫敦橋日前有兇徒揮刀斬人，導致一死三傷，兇徒亦被警方近距離連開兩槍擊斃，事件震驚全國，當局將之定性為恐怖襲擊，擊斃兇徒的警察及合力制服兇徒的人士都被稱為「英雄」。鏡頭轉到香港，持續近半年的黑色暴亂迄今沒有平息迹象，暴徒打砸燒搶、暴力私了事件幾乎每天都在發生，有警員被襲擊、被割頸、被咬斷手指，有市民被圍毆、被磚頭砸斃、被淋油焚燒。如果說倫敦橋斬人事件是恐怖襲擊，香港黑色暴亂又是甚麼？

三歲小孩也可以判斷，香港黑色暴亂比倫敦橋斬人事件暴力得多、恐怖得多。然而諷刺的是，英國將倫敦橋單獨斬人事件定性為恐怖襲擊，反而將香港黑色暴亂稱為和平示威，開槍殺人的英國警察成為反恐英雄，開槍自衞的香港警察則被罵為黑警。這是英式幽默？還是英式笑話？

別的不說，香港警方單是從理工大學就搜出近四千枚汽油彈、一千多件爆炸品、六百多支化學品，以及五百多件攻擊性武器，包括大型弓箭、強力彈弓等等。這是如假包換的兵工廠和軍火庫，在任何國家和地區，都勢必定性為恐怖主義，尤其在英美，警方絕不可能如此斯文，任由暴徒施施然離開。倫敦橋斬人的兇徒即使已被制服在地上，也逃不過被警察開槍擊斃的下場，何況是佔據大學、私製武器、襲擊警民的暴徒。

英國首相約翰遜稱需要加強刑罰，涉及恐怖主義或嚴重暴力罪行的犯人應囚禁十四年或以上。按此標準，香港暴徒又該囚禁多少年？香港司法沿襲自英國，不會又有不同標準吧？洋人就是如此虛偽，他們持雙重標準，自己做任何事情都是對的，別人做任何事情都是錯的，所謂的西方民主、普世價值，不過是意識形態的遮羞布。英美為了遏制中國，不惜搞亂香港，更公然顛倒是非，為黑衣暴徒撐腰，還美其名曰為支持民主公義，簡直無恥到了極點。