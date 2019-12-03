剛過去的周末周日又是示威遍地開花，多區都有衝突，清除路障的市民遭人迎頭痛擊，更發現有暴徒投擲煙霧餅，而星期一至五的午飯時間亦四處有示威，難以有一餐安樂午飯。區議會選舉當日及選前的星期六，可能是香港近半年最平靜的日子，沒有堵路及縱火，警方自然亦不會放催淚煙，市民難得喘息一、兩天，可惜暴徒不會讓香港有好日子過，他們決心攬炒，區議會是他們其中一條戰線，你認為反對派進入議會後會做有建設性的東西嗎？據聞他們決定上任便盡量推翻一些本已計劃開展的基建項目如天橋等，原則上政府贊成的他們便要反對，罔顧街坊需要，不知有投他們票的選民會否感到後悔？

議會內顛覆，議會外街頭抗爭，反修例風波至今已拘捕近六千人，有高官在網誌指被捕人數令人震驚，特別是當中四成是學生，被拘學生約四成更屬十八歲以下，苦口婆心呼籲青年千萬不要以身試法、自毀前程，又指政府會盡一切努力協助被捕青年，令他們權益不受損。林鄭月娥以母親自居，問題是暴徒連自己父母的話也不聽，對政府勸喻只會當耳邊風，和他們講道理是浪費時間。高官慣了發網誌等於做了工夫，止暴制亂等警隊去做爛頭蟀吧！

香港年輕人在街上掟汽油彈，政客在議會投放政治炸彈，市民左閃右避，始終難逃一劫，惟有遠走他方才有一線生機，故此移民申請及查詢大增，成為茶餘飯後熱門話題。政府後知後覺，高官在網誌表示暫未見到大量的人才流失，但指香港有必要立即恢復秩序，回復平靜，才可以挽留人才。這又是在玩語言偽術，移民申請沒有一年半載都難以成行，即使是今年六月便開始申請，最快也要等明年中才能移居吧！我們的特區官員，不是太離地，便是太低估市民的智慧。