反修例風波有一個令人覺得意外的現象，就是暴亂拖延了五個多月，發生這麼多破壞、縱火和打砸商戶事件，竟然沒有一次是針對香港賺錢能力最強、累積財富最多的地產發展商。如果有大型商場受到大規模破壞，也只是因為商場坐落大型集會集散地，蒙面黑衣人剛巧途經，又或者被指放警察進商場逮捕鎮壓，報復洩憤，才出手破壞搗毀，而不是因為商場屬於某地產集團。

例如，沙田新城市廣場因被指召喚警察進場而多次被針對，但只限在商場內集會，和搗毀某幾家特定商戶，並非針對商場本身。發生針對性破壞要到十一月，幾所大學一齊發難後才發生。同一集團屬下商場如大埔超級城，雖然也是坐落與警方對峙的衝突中心附近，未見顯著受到波及。

唯一例外的是又一城商場，地處城市大學與九龍塘港鐵站之間要塞，開始時一直安然無恙，業主是新加坡的投資集團，應該算是立場相對超然。也是要到十一月，幾所大學一齊發難後，才突然受到大規模攻擊，引致全面封閉裝修。我相信這個商場本來就不是打算攻擊的目標，只不過蒙面黑衣人為了配合各大學的遍地開花策略才就近行動。

金鐘太古廣場經歷多次大型集會和警黑衝突，一直平安無事。太古站曾發生數次警黑衝突，太古城中心卻未見顯著受到攻擊。

林鄭月娥政府在新的施政報告上特別指出，反修例風波的社會深層次矛盾是貧富懸殊問題和房屋問題，並聲稱要針對性作重點工作。可是，就蒙面黑衣人多次攻擊，針對目標都是中資商戶或所謂「藍色」商戶，看來群眾的洩憤對象，並非曾經被視為操縱樓價、囤積居奇、所謂「地產霸權」的幾大房地產發展商。

另一值得探討的現象，是暴民縱火砸毀不同商戶，看來也只是以破壞搗毀為主，雖然被攻擊的包括銀行，傳媒報道中少見提及是否有人順手牽羊，有幾多現金被搶去，看來不像歐洲大城市同類行動的有目的搶掠（looting）。除了有數的幾次攻擊通訊服務商戶，店內儲存的手機被盜，算是少數例外。在一般貧富懸殊社會，若發生同類型大規模群眾性暴亂，必然發生針對生活必需品和奢侈品的搶掠行為。香港今次的反常理現象，是否顯示群眾暴亂與貧富懸殊無關？又或者香港只是財富分配不均，但財富偏低一方仍然有足夠食物和生活必需品，就算社會失序時，仍未需要以搶掠手段取得心儀物品。

果真如此，貧富懸殊問題、房屋問題便並非社會的深層次矛盾，林鄭月娥可能斷錯了症、下錯了藥。