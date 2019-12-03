剛過去的周日，一望無際的美國國旗隨風飄揚，這麼壯觀的星條旗海，在美國本土除了國慶日恐怕也不多見，如此奇景竟在中國的特別行政區發生，搖旗吶喊對美國感恩戴德的不是美國人，而是黑頭髮黃皮膚的香港人，誰還敢說香港不自由？誰還敢說香港人被暴政打壓？別再睜眼說瞎話了。

香港就是太自由，完全不受國安法約束，才會有這麼多港人爭相做美國走狗，對美國落實一條橫看豎看、左看右看都對香港有害無益的所謂人權法案，顯得比打了雞血還要亢奮。這種崇洋媚外、肉麻當有趣甚至舐美國佬屁眼甘之如飴的心態，全世界打着燈籠再也找不到第二人。即使年年向美國交保護費的日本和南韓，當地反美情緒也不小，尤其是南韓，最近特朗普敲詐軍費欲大漲五倍，更令當地人反感。事實上，你可有見過南韓人、日本人不知羞恥地搖美國旗並跪求美國制裁自己國家的呢？

美國通過的人權法案，賦權國務卿「一年一檢」香港的自治和人權情況，以決定是否延續對港特別待遇，但美國在港貿易順差高達三百多億美元，為全球最高順差的地區，以及有過千美資公司在港營運，美國根本不可能取消香港優惠待遇損害自己利益，故法案最大的殺傷力，也不過是制裁個別官員而已，頂多又給黃之鋒之流一個狐假虎威的機會。連如此「小恩小惠」，香港人也歡喜若狂，忘乎所以，差點以為美國政府給了這些港人一張綠卡。卻原來美國佬一個崩也不用給，已有這麼多人又跪又拜，難怪特朗普不可一世。

魯迅曾經說過：「做奴隸雖然不幸，但並不可怕，因為知道掙扎，畢竟還有掙脫的希望；若是從奴隸生活中尋出美來，讚嘆、陶醉，就是萬劫不復的奴才了。」在香港，「萬劫不復的奴才」要多少有多少，跪美舐美還自以為高人一等，不知魯迅泉下有知，可會慨嘆中國人的劣根性百年如一日？