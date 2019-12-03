《春秋左氏傳》有云：「肉食者鄙，未能遠謀。」意思是身居要職的人，往往識見鄙陋，不能高瞻遠矚。觀乎特區管治班子的袞袞諸公，正是這般模樣。

過去，在上位者都將香港社會矛盾歸咎於貧富懸殊及年輕人置業困難，老是以為一味覓地建屋就可以化解危機，這就是識見鄙陋、捉錯用神的最佳例證。本欄常常強調，「上車難」確是導致社會不安的原因之一，但只屬次要因素。香港人不滿的深層原因，跟經濟與民生問題關係不大，我甚至曾打趣地說，部分人反叛，反倒是因為衣食無憂，養出太多閒煩悶。

不信的話，你去問問當日留守在中大、理大的年輕人，有多少人是為經濟、民生而戰。反修例運動中的示威者，所為的大多是虛無縹緲的公義，但自己偏偏做着打人、堵路、毀物此等更不符合公義的事，你再問他們究竟是在爭取甚麼，可能自己壓根兒也不知道。

以往，很多人以為市民對「地產霸權」恨之入骨，但且看一場反修例運動，「五大訴求」中沒有一項與民生有直接關係。一眾暴徒四處破壞，卻幾乎從沒有打砸過任何的樓宇銷售部，也沒有侵入過房地產展銷會，他們針對的反倒是鐵路系統、食品連鎖店、飲食集團，以至中資銀行。

此外，有一位年長的地產商人，對年輕示威者說過一言半語同情的話，便立即給不少人捧為英雄。早前，不少人說地產商如何殘民以自肥，如今也全部拋諸腦後了。

反修例之亂爆發前，香港近乎全民就業，經濟情況其實不差。可是，京港政府一直以來太不懂做形象工程，成為很多傳統媒體及自媒體批評的對象，日罵夜罵，不少人自然對內地和特區政府產生負面印象，甚至變成莫名的厭惡感。形象不佳便萬事俱休，特區政府要自救，必須由改善形象做起。