反修例示威暴潮持續近半年，早前區議會選舉時難得的平靜，也不過是曇花一現。剛過去的周日，數以萬計市民又響應網上號召參與尖沙咀遊行，之不過又係演變成堵路及衝突，而且人數眾多，可見不少人根本不想見到香港有平靜的日子！

呢！黑衣暴徒兇性不改，多間商舖被「裝修」、港鐵黃埔站出入口被火燒、掟磚、砸毀交通燈、塗污噴漆……烈火暴行依然，特區政府仍然靠把口止暴制亂，到處見到警民衝突、硝煙圍城，香港已非昔日的「福地」，更不是「宜居城市」，能走的，都計劃遠走他方！

陳寅恪的《殘春》有云：「無端來此送殘春，一角湖樓獨愴神；讀史早知今日事，對花猶憶去年人。」老朽愚昧，讀史不知今日事，總不大相信，香港回歸二十二年，竟然搞成今日如此一個爛攤子！喂！阿哥，大清開國一百七十多年才進入衰世，香港不過回歸二十二年，眼見深圳短短十多年，經濟科研創新一路奔騰躍飛，而香港不斷沉淪衰頹，「一國兩制」變形走樣，美國國旗迎風飄揚，都真係成為「一道美麗嘅風景線」，小漢奸因美國通過制裁中港嘅惡法而雀躍到好似佢祖宗十八代都「與有榮焉」。唉！一個衰世，做漢奸可以無恥到咁賤格，老朽活到這把年紀總算開了眼界！

香港回歸後，歷任特首一個不如一個，而中央政府一再有眼無珠，睇錯一個又一個！香港此刻，終劫數難逃，真係變成一個衰世，止暴制亂無期，而區議會選舉「得米」者，係一邊脫下黑衣一邊換上西裝嘅反對派，未來四年區議會肯定淪為另一個政治鬥獸場，民生經濟放一旁；加上管治班子朽木充棟樑，鼠目寸光，至叻廢噏當秘笈！民間依家水深火熱，建造業、餐飲業、進出口等嗌晒救命，申請破欠基金個案激增。要言之，基層牛衣對泣，廢官坐而論道，依然薪高糧準！