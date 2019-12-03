總部設在紐約的「人權觀察」近日發表智利反對政府調升地鐵票價的示威衝擊報告，指事件已造成二十五人死亡，超過千人受傷，批評智利警察在抗暴平亂時犯下嚴重侵犯人權行為，包括街頭濫用武力、拘押時施以虐待等，要當地警方改革。必須明白，世界每個國家或地區的示威暴亂行動，暴徒所用武力都不同，要回復社會秩序應該採用甚麼止暴制亂手法，需要因時制宜，平亂後才由該國家或地區的民主制度去評定或檢討，這是對每一個國家或地區的尊重，人權觀察以大美國主義的尺度對別國說三道四，並不公正；反過來，若然這類抗爭暴亂發生在美國本土，美國警察的防暴手法及使用的裝備，為平亂而罔顧人權的鏡頭，亦為人所熟悉。

人權觀察更向智利總統施壓，建議當局一連串改革，以避免當地警方的不當行為，如發現有證據指警方過度使用武力、虐待示威者和途人，有必要建立內部管控機制和加強警方培訓等改革。

美國及該類人權組織在香港發生反修例暴亂事件過程中，亦不停地質疑防暴警察的平亂行動使用過分武力，批評情況跟針對智利警察如出一轍，更反映出這類組織以我為尊，標準是我訂定的高高在上，就肆意批評其他國家或地區的做法，引來一眾自視為民主自由國家的吹捧，但這種以己標準量度他人的行為，就是不尊重。

香港反修例暴亂仍未平息，暴徒不斷提升他們的殺傷衝擊及使用汽油彈，暴力程度不比智利的示威者低；相反，平亂的防暴警察使用的是最低武力，例如催淚煙、橡膠彈、布袋彈、警棍、盾牌，每次驅散都提早警告暴徒，讓他們及早離開現場不再堵路抗爭，只拘捕頑抗及埋身攻擊的暴徒，沒有一個示威者在驅散現場喪命。所以，這類人權組織不要孤芳自賞，以為高人一等就亂說一通，指香港警察使用過分武力平亂。