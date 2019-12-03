建制派是代表理性建設的聲音，與祖國保持緊密的關係，為落實「一國兩制」而努力。在剛過去的區議會選舉中，建制派受到惡劣的政治氛圍所影響，迎來回歸以來最大一次的重挫。幸然，我們輸議席但不輸支持，失形勢卻不失道理，只要對團隊保持信心，我們一定能夠再次回來。

過去的半年，我們目睹暴行充斥香港，暴徒肆虐我們的家園。在全港每個大小社區中，也不乏一連串的暴力場面，到處店舖被毀縱火，汽油彈橫飛，不但交通受到阻塞，就連基本的人身安全亦受到威脅。我們要記着，甚麼人在縱容暴徒的行為，甚麼人一直口裏說「和平」，但身體又跟暴力「結盟」，致令形勢日漸失控，任由我們的社區隨意受到破壞。更可恨的，就是唆使未成年人士參與非法行為，有意無意弱化他們的守法意識，造就出失去一代年輕人的假象。

今次區議會選舉，政治大環境是對建制派不利，過程也未能如往屆般理性平和。於示威暴亂中，有人趁機搗亂建制派人士的地區辦事處，縱火燒毀文件及設備，使部分候選人的選舉工作難以展開。在日常的街頭宣傳中，亦有人故意圍堵建制派候選人，對助選團進行人身威嚇，甚至出現過行刺事件。要在如此艱難的情況下完成選舉，對於建制團隊來說實屬不易。

在我的眼中，建制派只是暫時失去議席，但我們沒有輸掉支持和道理。在整個選舉的過程中，看到各大團體、候選人、助選義工及街坊，均傾盡全力落手宣傳，以不懈怠、不畏懼的精神助選。相較於往屆選舉，建制派團隊的表現更發揮出突破性水平，不但票數有所增加，總體也能穩住四成選民的支持，對市民和香港均是有所交代。有人說，此乃「非戰之罪」，我認為現在更應說建制猶如韓信被圍於井陘，將有「背水一戰」，置之亡地而後存。

反對派劍指下屆立法會半數的議席，意味着一場立法會保衞戰即將展開。過去，反對派即使在議會只佔少數，已能利用「拉布」等手段拖垮政府法案，使特區施政受制於不理性的群體之間。若然他們能夠取得一半席位，勢將對政策推行帶來更大阻礙，亦會為本來繁榮穩定的社會帶來更多不確定性，嚴重影響到香港未來數十年的前景。為着我們的家園，為着我們的下一代，我們一定要堅守信念，不能輕言放棄，切實做好下一場及以後的選舉工作。

不論是社區的參選人、義工或街坊，只要支持理性和平的聲音，皆是我們的戰友。地區的團隊不應因失去議席而散夥，反而要讓大家明白未來的重要性，要守衞我們的家園，要保護我們的香港，要堅持正義的原則，就需要大家擇善而固執。如果是財政問題，相信會有辦法解決；如果是人手問題，相信香港不乏愛港之士；如果是信心問題，那就要相信，我們已是在「最差」的時刻，反彈回來只是時間的長短。

邱吉爾曾經說過，「成功不是終點，失敗也非終結，惟有前進的勇氣傲然長存」。