神州觀察：天塌地陷禍事頻　民生安全最卑微

中國民間一直流傳有「天塌地陷」之說，並將之視作凶兆，認為此舉頻繁出現會令天下陷入混亂，給民眾帶來災禍，故應竭力避之。內地近年大搞城市基建，高樓大廈鱗次櫛比，地鐵、高架橋星羅棋布，惟光鮮背後殺機四伏，動輒塌樓塌橋或出現天坑、地陷，民眾竟不知明天和災難哪一個先到，實在悲哀！

廣州地鐵十一號線沙河站施工區域日前發生地面塌陷，一輛行駛中的灑水車瞬間遭路面吞噬，叫人根本來不及反應。同遭不幸的還有一名騎電動單車經過的人，連姓甚名誰至今亦未知曉，加上灑水車上已確認的兩父子，三名墮坑者怕是凶多吉少。

無獨有偶，雲南臨滄市一條正在興建中的隧道近日發生坍塌，大量湧入的泥沙將十三名工人困於其中。當局連日來雖極力搜救，目前確認生還的只有一人，至於尚未找到的，以失蹤、失聯之類的字眼通報根本毫無意義。就像廣州今次地陷事故，據當局交代，事發後各方已立即有序展開救援工作，累計投入逾千人及將近兩百輛救援車，結果又能如何？

當局表示會盡一切可能搜救墮坑者，絕不放棄，但正如參與救援的專業人士所說，等他們趕到時，現場又已發生數次塌陷，不但見不到人和車，而且坑中已被地下水浸沒。說白了，除非有神迹出現，否則再怎麼積極搜救，調派再多人，恐怕都是徒勞。

有遇險者家屬不認同當局的所作所為，質疑對方未有抓住最佳救援時機，因為事發最初尚能見到一名被困者的頭部。尤其當局指迅速以混凝土回填坑洞是「為了更好地救援」之說，更在網上引發激烈爭論，不少網友紛紛獻計獻策，大膽設想，奈何都不敵官方的「專家意見」，先填了再說，以免出現次生災害，因為周邊還有高架橋、電網、商業區，以及地下正在施工中的地鐵隧道。還是當局看得更「長遠」，所以應是早已做好類似災害事故的「預案」，勞師動眾救援只是其中的一個騷點，亦可對事後卸責有所幫助。

四川達州去年有四名途人「走着走着就沒了」，當局說是地下涵洞垮塌所致，並將責任推給老天爺；廣東惠州早前接連發生地陷，當局明知與附近的採石場有關，卻因經濟利益「難以割捨」；山東青島地鐵數條線多次發生塌陷事故，中間有小承包商怕將來出大事擔不起，主動揭發自身腐敗行為，卻不獲當局認可，結果更被歸因於地質問題。

防着地面還不行，重慶軌道交通一段在建橋體日前突然斷裂傾斜，幸未造成人命傷亡。而早前發生在江蘇無錫的那一宗，則沒這麼幸運，駕車經過的人竟遭活生生砸死，這又是甚麼世道！