功夫茶：眾漢奸全球賣港　無恥叛國罪難饒

最近，功夫茶深感官媒炮轟大堆老嫩漢奸，倒是十分應景及到位。香港步入衰世，禮崩樂壞，不見百家爭鳴，卻見一眾大小漢奸為爭美爹嘅狗餅，搖「美」乞憐，叛國禍港求榮，食相衰到冇人有。大漢奸黎智英固然傾情演出，即使趷高笑住賣籮都甘之如飴；嗱！小漢奸黃之鋒也不遑多讓，美國一通過制裁中港嘅人權惡法，呢條小粉腸身上每一個細胞，好似全打了雞血，嗰種興奮，彷彿佢祖宗十八代與有榮焉！

阿哥，年年受美國佬資助，狗餅食得多，果然又會基因突變，做漢奸做到忘記自己係黃皮膚黑眼睛！小粉腸被美爹形容為有一副「鬥爭的面孔」，而實則從中國傳統面相學觀之，佢面無三両肉、雙顴如削、眉濃壓目、兩耳兜風、地閣傾斜，照分析應一生落拓，誰知今燒相書矣！呢條小粉腸，曾被美爹一度選為「風雲人物」添！

毛澤東講過，嗟來之食，吃下去肚子要痛的。然則，呢條小粉腸，據官媒透露，佢於一二年底開始已獲美國國家民主基金會（NED）嘅財政資助十萬美元，翌年又獲得一百六十萬美元，合計都成一千三百多萬港元。條小粉腸近來春風得意，果然江山定有漢奸出，一代新人換舊人！

不過咯！講到做漢奸道行之高深，梗係唔少得官媒特別指出嘅「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱嘅壹淫媒老闆黎智英，文章痛斥佢挾洋自重，仲極力向美方展示自己能成為遏制中國嘅工具。即係咁，大小漢奸、老嫩漢奸一堆肆無忌憚、公然與美國勾結，在香港掀起「港版顏色革命」，出賣香港利益、未來希望，企圖「全球賣港」！嗱！嫩漢奸自鳴得意，以為美爹通過人權惡法可為西方帶來骨牌效應，佢忙到好似小蜜蜂咁，又在媒體向英國釋放信號，又通過視像會議鼓吹意大利制裁中國，大有「指點江山，激揚文字」嘅氣概，實情係小粉腸一時得意，語無倫次而已！

眼見漢奸黎喺毒果報一味為無知嘅年輕人鼓吹甚麼「燈蛾撲火換來勝利」就作嘔！喂，真革命係玩命㗎！你條契弟扮道貌岸然，站在道德高地，叫人撐學生睇你份毒果報出來「時代革命」，咁你條趴街有冇拋頭顱灑熱血吖？你條冚家富貴又唔見叫自己仔女出來「燈蛾撲火」，最多呻吓個仔間壽司店生意差咗、食開嘅粥舖唔肯賣粥畀佢！

功夫茶漢奸見得多，未見過如此偽善者，口說對學生抗爭者困理大心戚戚然，而背後卻推人家子弟去燈蛾撲火，毒成咁，人性何在？咪以為全球賣港求榮不須成本，人無善志，到頭這一身，難逃那一日，出來混，總要還的，扮道德佬嘅死契弟！