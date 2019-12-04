世界視線：英恐襲餘波未了　約翰遜抽水惹議

英國大選前夕發生倫敦橋恐襲事件，如何反恐順理成章成為選舉議題。首相約翰遜將慘劇歸咎於前朝政府的「制度漏洞」，引發爭議。有論者批評約翰遜藉恐襲進行政治炒作，有死者家屬亦發表聲明譴責約翰遜的做法。

據報道，施襲者在英國土生土長，於二○一二年涉嫌參與一個受阿蓋德操控的組織，密謀襲擊倫敦證券交易所等多個目標，並因計劃參加巴基斯坦的「恐怖分子訓練」而被捕，最終被判入獄十六年，然而就在去年底，服刑未到一半的他獲提前假釋，只須出獄後佩戴電子追蹤器。

約翰遜除了譴責恐怖分子暴行，亦趁機將鑊卸給十四年前的工黨政府，聲稱該黨引入的「保護公眾監禁刑罰」法案，規定任何非終身監禁且被認為沒有危險性的罪犯，均可在未服完刑前出獄。約翰遜強調，像倫敦橋恐襲兇嫌這樣的罪犯，提早獲釋的安排「令人反感」，揚言如果在大選中勝出，將廢除有關法案，並要求將涉嫌恐襲的刑罰下限提高至十四年，情節嚴重者甚至判囚終身。

平情而論，如何從制度上防範恐襲，保障國家安全，是首相的分內職責，「保護公眾監禁刑罰」的制度在工黨執政時期制訂，也屬客觀陳述事實，人們對約翰遜的批評，更多來自情感上的反彈。像工黨黨魁警告約翰遜切勿「貿然立法」，而是需要加強包括心理健康輔導在內的公共服務，提供足夠資金，這一立場固然是左派的一貫「政治正確」，但既然提出提高恐襲懲罰切勿貿然進行，等於承認這是一個可以並應該理性探討的課題，而非不可逾越的「天條」。立場偏左的《獨立報》的一篇評論文章亦指，政客推卸個人及所屬政黨對恐襲責任乃「自然反應」，不獨約翰遜為然。約翰遜之令人反感，只是他在接受媒體訪問時「嬉皮笑臉」而已。

事實上，目前各項民調均顯示，約翰遜帶領的保守黨支持度大幅領先，有可能贏得逾三十年來最大勝仗，既然選情穩陣，何須發表惹火言論自我添煩添亂？可見他認為有關言論對選情利大於弊。