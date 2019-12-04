產評：何止貿戰受害者　香港輸掉整個家

今年餘下不足一個月，年初香港財金界熱門話題離不開中美貿易戰，然而，自六月後禍不單行，社會動盪至今持續近半年，兩者皆無平息迹象。有報告指，香港是這場貿易衰退的主要輸家之一。該形容既貼切而又惹人唏噓，因香港確實輸了整個「家」，今次海嘯級經濟災難，仍看不到絲毫曙光。

有貿易信貸保險服務商發表報告指出，在眾多不明朗因素及關稅影響下，今年全球商品與服務貿易增速料僅1.5%，創近十年最低，主要受害者為中國、德國，以及香港等貿易經濟體，單是香港估計損失近四千億元。在經濟結構中，貿易相關佔據香港經濟總量達五分一，惟截至今年十月商品出口按年再跌9.2%，為連挫十二個月；截至九月貨櫃吞吐量更連衰二十個月，上半年全球排名降至第九位，不但低於越南，更遠遜競爭對手新加坡。可惜的是，短期內仍難有起色，可謂踏進冰河時期。

此時此刻，社會理應集中精力支援經濟、挽留各地商界及消費者，惟「屋漏偏逢連夜雨」，社會動盪不斷，讓經濟陷入更惡劣境地，各界也逐漸轉變出口及消費模式，令香港固有優勢褪色，由過往引以為傲的「亞洲四小龍」之首，淪為經濟倒退得最快的一員。

舉例來說，過往香港的衣服、鐘錶、玩具等於世界享負盛名，擁執牛耳之位，即使工業衰落，品牌價值仍在，惟目前受貿易戰及社會動盪雙重夾擊，瑞士手錶十月對香港出口大跌三成，為約三十年前有月度紀錄以來，首次落後於內地，驟然間失去了瑞士手錶最大出口地位。更重要的是，轉變原因是消費者改變了習慣，並一去不復返，意味着即使社會回復平靜，也難以保證重奪失落寶座，直接影響貿易業界復原能力。

若果說，衰退始於今年次季，到了今季勢擴大劣績的話，明年更衰絕非危言聳聽！原因不單止中國經濟狀況依舊艱難，美國總統特朗普更有意擴大貿易戰，周一分別向巴西、阿根廷，以及法國「開炮」，意味着香港貿易很難強勁復甦，單是這樣已足夠拖垮約兩成經濟總量，加上金融、旅遊、工商服務停滯，前景暗淡顯而易見。

事到如今，香港何止是貿易戰輸家，整個家也要快速重建！貿易涉及外在因素，加上聯繫匯率制肘了貨幣政策，很難靠自身激活，但其他範疇實可發揮「獅子山精神」，若再蹉跎下去，優勢逐日被削，猶如溫水煮蛙，他日恐翻身無望，「東方之珠」淪為歷史，又是否大眾之福？