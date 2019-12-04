今次反修例事件最大的特色或後果，是人心大變。

本來政治運動會是一個很好的政治教育過程，可惜由於技術發展，媒體發達，在訊息傳遞方面有眾多可操縱的方法，傳遞出來的訊息容易變成政治宣傳，受眾便缺乏接觸全面訊息的機會，偏信則暗，再加上政治組織的不擇手段地製造假新聞，假若媒體輿論是一面倒，不惜造假，缺乏資訊的社會大眾會容易受騙，以非為是。

而政治宣傳背後，還有利用群眾心理挑撥離間，極端主義會超越社會的理性，把已經顛倒的是非真假，進一步渲染為正義與邪惡之爭，把政治轉變為種族、宗教或其他社會差別的清洗。

事實上，中世紀天主教、基督教的宗教迫害，是在傳媒不普及之下的愚民之舉，二十世紀德國和中歐的納粹主義、五十年代美國的極右反共麥卡錫主義，則是把國家機器與媒體合併起來製造政治假象，和非理性旁及無辜的政治迫害。媒體宣傳便是政治迫害的製造者，他們無中生有，弄虛作假，把文明社會賴以進步的理性、智慧和社會契約全然破壞。

二十一世紀的技術與媒體更為進步，政治宣傳操縱的方法與技巧更有長足發展。由於全球主要媒體市場為寡頭壟斷，所謂主流的輿論和所宣揚的價值，基本上都是建立在政治操縱的假新聞之上，鋪天蓋地，一國乃至全球的民眾能夠突破洗腦而能獨立思考、維護自身的利益，大為困難。

以香港這次反修例事件來看，部分媒體輿論偏頗偽造，卻是如水銀瀉地般無孔不入，無遠弗屆，並且由英美主導的國際媒體輿論全面支持，並互為因果地宣傳，使香港以至海外民眾沒有接觸實際情況的空間，在香港街頭上是熊熊烈火的打砸燒，在媒體空間卻是假新聞和偏頗言論的天羅地網，兩者互為犄角，互相促進，構成一場精確而又十分成功的顏色革命。香港反修例事件實際上建構了美國策動顏色革命的經典之作，可示範天下，這是香港的大不幸。

人心大變，便是香港社會潛在幾十年的反共反中情緒被挑撥起來大爆發，再不講道理，也沒有現實主義的考慮，只是盡情的情緒發洩，群眾心理發揮至極致，不管是越南新移民、內地新移民，也不管是香港現時最大的既得利益者，都如中了邪、入了邪教那樣，不是自己去打砸燒，便是支持別人去打砸燒，沒有理性，沒有智慧，視而不見、聽而不聞地瘋狂起來。眾多的精英參與，大可與納粹主義、麥卡錫主義媲美。

甚麼時候，香港的人心才會醒呢？