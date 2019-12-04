北京對今次區議會選舉反對派大勝、建制派大敗如何看待，有自稱了解中央看法的建制派中人發文聲稱，中央的看法，一是清楚今次選舉對建制派極為不利，仍支持如期舉行，顯示中央信守一國兩制的誠意；二是中央並不認為支持反對派候選人的選民就是支持暴力、反中央、反一國兩制；三是中央從來不排斥反對派人士進入特區體制；四是中央對建制派還能取得四成多選民支持和他們的表現予以充分肯定。

中央若真是這樣的看法，無異唾面自乾，依然沒有吸取支持林鄭綏靖投降錯誤路線的教訓。對此最高興的一定是暴亂黑手，他們大可放心的加大暴亂，所向披靡的殺向明年立法會選舉，把建制派再打個落花流水，到時中央會不會還是對立法會選舉持上述看法？中央若不能從根本上糾正對這場暴亂未平之下進行的選舉的誤判，從根本上糾正工作方針，就邏輯而言，是一定還會如此自欺欺人、荒謬絕倫的。

人們首先要問，暴亂持續五個多月之下，是否如期選舉和「信守一國兩制」有關係嗎？未能如期舉行就是不信守一國兩制嗎？兩者之間有甚麼以事實為基礎的邏輯？事實上，在暴亂未平之下，選舉應否如期舉行，只和選舉是否能在公平、公正、安全、有序之下進行相關，和一國兩制扯不上關係。其二，這場在暴亂未平之下進行的選舉，被反中亂港黑風惡浪煽惑起來的選民，他們以自己「神聖的一票」投給心儀之人，這不是在支持暴力、反中央、反一國兩制嗎？選民意向如此，就要面對，大可不必自以為是、毫無根據的為這樣的選民意向解讀或暗示出一些別的東西，自我麻醉、自我安慰，好像問題並非那麼嚴重。

其三，「中央從來不排斥反對派人士進入特區體制」，這話一半對，一半不對。「對」者，因為根據《基本法》，中央不能排斥反對派人士通過選舉進入體制。「不對」者，是中央和建制派根本無力在選舉中把反對派排斥掉，中央路線一錯，反對派就會大勝。其四，據說中央還要充分肯定今次建制派的選舉成績，朝廷怎麼能這樣阿Q精神大發揚？