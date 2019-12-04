來而不往非禮也。美國推出香港人權惡法後，中國終於祭出反制措施，包括制裁多個美國非政府組織、暫停審批美國軍艦軍機訪港申請。有人也許認為，這些措施不痛不癢，根本無法迫使美國收手。是的，美國處心積慮、不惜工本策動顏色革命，既想奪取香港管治權，更企圖藉此遏制甚至顛覆中國，豈有這麼容易收手。但不管怎樣，有招總好過無招，中方祭出反制措施，起碼表明了立場態度：你做初一，我做十五，若美方繼續搞鬼，中方必定進一步反擊。

香港畢竟是中國的地方，不可能任由美國予取予攜，在關乎國家主權和安全的原則性問題上，任何措施都必須考慮，任何代價都值得付出，即使玉石俱焚也在所不惜。美國總統特朗普不是整天吹噓貿易戰「很容易贏」嗎？大家不妨放長雙眼看看。

今次被中方制裁的五個美國非政府組織，以「美國國家民主基金會」最臭名昭著，有人稱之為「第二中情局」，雖不中亦不遠。過去美國在世界各地製造動亂例如西藏叛亂等等，大多是通過中情局，這些年則改由美國國家民主基金會出手。該等組織表面上是私人非牟利性質，實際上掛羊頭賣狗肉，資金主要來自美國國會，既是顏色革命的最大黑手，更是世界動亂的最大根源。

從年前維基解密及美國政治智庫研究員的爆料就可發現，香港反對派與該等組織關係密切，不少人接受巨額資助，以致策劃任何活動都要先向美方申請經費，事後還要匯報總結。漢奸黎被揭向反對派秘密捐款逾四千萬元，正是經由一名曾從事美軍情報工作的洋人之手，背後到底有何見不得光的勾當，不是很耐人尋味嗎？

俄羅斯多年前已頒令禁止「不受歡迎」的非政府組織在境內活動，反觀中國政府遲遲沒有動作，香港特區更是完全不設防，難怪鬼影幢幢，群魔亂舞。現在該是斬斷黑手的時候了。