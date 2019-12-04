美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》後，不斷放風指自己想繼續貿易談判，無奈法案令事情變得更加困難。神又是他，鬼又是他，外間對他說話其實都是半信半疑，極度保留，反而大眾焦點是看北京反應，會否又只是叫罵而不肯亮劍。

終於中方周一公布反制措施，制裁美國非政府組織包括美國國家民主基金會，以及暫停審批美軍艦機訪港。官媒補充說，上述措施只是中方首波反擊，更強調解放軍駐紮在港不是擺設，在《基本法》受嚴重衝擊的情況下，「這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊，為香港的局勢托底」。而根據《基本法》第一百二十六條規定，「外國軍用船隻進入香港特別行政區須經中央人民政府特別許可」。中國以往拒絕美軍艦機，都被視為中美關係起伏的指標，今次暫停審批美軍艦機在香港停靠亦不例外，用意是向外展示主權，香港是中國的領土，不容外部勢力主導局勢，特別是美國霸權主義休想在此長臂管轄。

暫停審批美軍艦機到港，對美方的實際戰略影響未必很大，正如香港人權法若不落實執行，亦僅是紙上談兵。反而制裁美國非政府組織明顯有實質作用，這些組織與美國官方有緊密聯繫，資金大部分來自政府的撥款，助美國向外滲透，並在很多國家和地區暗中攪局，扮演操盤手的角色。

據美國研究機構今年中發表的文章披露，美國國家民主基金會向許多參與反修例運動的團體提供資金，例如「香港人權監察」和「民陣」，尤其是後者在示威潮中扮演重要牽頭角色，兩次聲稱百萬人遊行，壯大反對派聲勢，凝聚和理非投入抗爭，召集人岑子杰在遊行前被傳媒發現與民主黨眾人前往黎智英大宅密會，黎是泛民主派幕後金主，亦是美國在港代理人。中方第一步反制找對了方向，至於力度則視乎美方反應再加大也未遲。