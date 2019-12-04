反修例風暴至今將近六個月了，大家有沒有注意，傳媒報道參與者的行動和集會時，到底怎樣稱呼這些參與者？似乎最多叫法是「示威者」，民陣號召下參加大遊行的是「示威者」，遊行後掟磚掟汽油彈的是「示威者」，甚至與警方一場汽油彈催淚彈大戰後，躲進理大校園不敢出來的也是「示威者」。相信「示威者」來自英語「Demonstrators」，應是指參加集會表示不滿的群眾，群眾集會英語就叫「Demonstration」，示威集會的參加者當然是「示威者」。

參加示威，主要是對政府一些政策、施政或做法表示不滿，表達「抗議」（Protest），所以，這些「示威者」很多時也叫「抗議者」（Protesters）。有時示威不一定和平，可能與警方或市民發生衝突打鬥，無論他們採取的策略是文鬥還是武鬥，是和平遊行還是衝擊警方，把他們都稱為「抗議者」總不會錯。

藉「示威者」或「抗議者」名義頻頻上街衝擊警方，攻擊無辜途人，破壞公物，到處放火的呢？應該叫作「暴動者」，簡稱「暴徒」，英語叫「Rioters」。香港這幾個月來，向大家展示大量暴力的人不少，他們藉着上街遊行示威抗議名義，堵路阻街、圍毆異見人士、破壞他們敵視的商戶並放火焚燒、砸毀港鐵站甚至圍攻警署，這些人用暴力攻擊破壞，其行為其實不止是「抗議者」，應該叫「暴動者」或「暴徒」。

這些打砸搶行為英語叫「Vandalism」，即「破壞行為」，行事者一般稱為「破壞者」（Vandals）。不過英語傳媒很少叫這些行事者作「Vandals」。其實，隨便動粗用暴力攻擊別人的人，英語有一個慣常用詞叫「惡棍」（Thug）。我認為動輒把異己者「私了」、用易燃液體淋向別人然後點火意圖把別人活活燒死，或者因別人在衝突現場拍照而擲石殺人的，無疑都應列入「惡棍」類，不過外國傳媒在反修例風波的報道中很少用上，除了「7‧21」元朗事件的白衣人。

香港傳媒另一些慣用稱呼反修例活動參與者的名詞是「市民」和「群眾」，這兩個稱謂都不會錯，但不免空泛，甚至誤導。試想想，當電視新聞報道「群眾」圍攻警署，警方發射催淚彈還擊時，說向「市民」或「群眾」發射催淚彈，報道是否已經作價值判斷，甚至歪曲，聽起來好像催淚彈是射向無辜「市民」或「群眾」？

可否報道時分分層次，在路上過路的叫「市民」，開始集結的叫「群眾」，參加遊行集會的叫「示威者」或「抗議者」，在群眾集會中大肆破壞使用暴力的叫「暴徒」？