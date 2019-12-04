香港航空財困面臨釘牌，替危如累卵的本港經濟投下一顆震撼彈。儘管其母公司海南航空控股聲稱已從八間內地銀行申請四十億元人民幣貸款，用作海航及「下屬航空公司」應付經營開支，但捱得了一時，不知能否長時間捱下去。港航除了被母公司負債拖累，最大的問題還在於，香港經歷了近半年的黑色暴亂重創旅業，來港客量貨量皆暴跌，連國泰都錄得顯著跌幅，其他規模較細的航空公司試問如何支撐下去？

最好笑的是，傳媒訪問港航旗下員工，有空服員希望香港有新的航空公司成立接收他們。哈哈哈哈，當這些航空界從業員數月前樂此不疲地搞「和你飛」鬧劇，佔據機場趕客，不遺餘力地破壞香港旅遊城市形象，他們沒有想過會有今日的後果嗎？當中搞事最力的空勤人員總工會理事吳敏兒，還煞有介事批評港府沒有高瞻遠矚，應訂立預防航空公司倒閉的措施云云，何謂賊喊捉賊，何謂倒果為因，這就是最佳人辦。

香港就是太多無腦愚民，平日生活得太清閒，諗到冇嘢好諗，便搞出自毀長城的「攬炒」把戲，以為香港的優勢永遠不會消失，以為內地冇咗香港會死，以為「民主」就可以當飯食。詎料這場黑暴沒有玩死內地，也沒有爭取到民主，玩死的只是自己。今年第三季整體訪港旅客較去年同期急跌兩成六至不足一千二百萬人次，是自○三年第二季以來最大的按年跌幅。維珍、澳航等外國航空公司已相繼停飛香港，反映外國旅客根本不願來，至今仍然來港的大都是深圳不過夜個人遊旅客而已。縱暴愚民以為沒有內地客可吸收歐美高端客，顯然只是一廂情願。

自作孽，不可活。香港淪落到今日的地步，一切都是咎由自取，說到底是無腦的人太多。從區選近六成選民選擇暴力，可知暴力還未見底，沉淪仍未到盡頭。看來要這些愚民面對失業之痛，才有可能幡然悔悟。