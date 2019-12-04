反修例之亂把香港弄得不成樣子，很多人都在熱烈討論香港何時才能回復舊觀，甚至更悲觀的問題是，香港能有回復舊觀的一天嗎？

從理性、科學的角度，我無法提供答案，而近日香港似乎也不是一處講理性的地方，故此客觀的推敲方法未必管用。在下給身邊的小伙子纏得沒法，惟有不問蒼生問玄奇，按香港特區成立的年、月、日、時，排出天干地支，看看能否得出一點啟示。

過去本欄多次強調，特區成立於一九九七年七月一日，正逢炎夏，以火多為忌，最怕熱天，最怕煙火。這場反修例運動正是在今夏爆發，亂事初期，筆者也曾半認真、半打趣地提醒警方，應少用催淚煙，因為此物五行屬火，香港本已火旺，火上加火，情況將更難收拾。這個提議我在過去數月間講了兩次，警方當然不會採納，他們大抵會認為這是怪力亂神之說，另外也得體諒他們，面對示威者的連環進擊，催淚煙已是最低度武力的工具，警察可選用的其他武器也不多。

警方不斷使用催淚煙，示威者自然也提升武力，結果瘋狂投擲汽油彈，那真是嗚呼哀哉！香港怕火，對戰雙方偏偏採用煙與火互攻，又豈能不把本城弄得命若游絲！火燥遇上寒天而必勢弱，故此本欄曾建議政府在秋天部署平亂措施，待冬天氣候轉冷時收成。這兩天，我的鄰居們紛紛將櫳底的綿被取出來晾曬，看來真正的寒天開始了，但願在冬季完結前，這場暴亂能逐步緩和吧。

然而，香港能夠在豬年之內復原嗎？相信不可能，就算農曆年尾天氣大寒，此地的火氣漸息，亂事充其量也只是稍作平息，特區八字中的天干地支沖剋仍然厲害，獅子山下很難過上完全太平的日子。然則，香港何時才能重回好運？逐年往下數吧，數呀數，天呀，最快也要數到二○二二年！