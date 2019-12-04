中美貿易談判目前因美國的《香港人權與民主法案》生效而停滯。事實上，自去年中美相互加徵關稅以來，兩國「邊打邊談」已是常態，是以因美國以惡法制裁香港，中美貿易談判再陷停滯，並沒有甚麼大不了。再講，中美貿易談判涉及農業、匯率、金融服務、知識產權保護、擴大貿易合作、技術轉讓等爭端，有乜可能「畢其功於一役」？呢，美國同日本的貿易協議，比不上中美關係的重要性和複雜，都要分階段去傾，中美貿談有可能一錘定音嗎？

挑起貿易戰嘅係美方，是否暫停，決定權也在美方。美國總統特朗普口口聲聲話習近平主席「好想快啲簽」，其實就係「假新聞」。當前特朗普最關心也最迫切的，無非「美國優先」要讓位給「連任優先」，其餘都係閒過立秋！知名傳媒人佩塞克的一篇評論文章，指特朗普最想取悅的是中方，而非香港的示威者或投資者；而首階段貿易協議料仍在正軌，原因是特朗普簽署《香港人權與民主法案》後的聲明措詞明顯有所保留，並淡化該法案的影響，就像向中方表明「不用理會該法案」。之不過，特朗普「身不由己」，鑑於美國國內的反華情緒，對華為的窮追猛打，都使特氏難以再來推動第二階段貿易協議。

有學者指出，面臨彈劾危機和未來政治不確定性的特朗普，選擇與中國休戰乃明智選擇。中美鬥則俱傷，實情已顯現，中美相互加徵關稅，對美國經濟的負面影響已逐步擴大，步入衰退的可能性愈來愈大。八月美國製造業景氣指數環比下降二點一個百分點至四十九點一，一旦製造業急速下滑，無疑會動搖特朗普選舉的基本盤。

關稅和貿易戰無疑正在傷害美國經濟，特朗普政府亦承認，貿易戰已經讓美國消費者付出巨大代價。現階段若美國經濟下行，特朗普連任危矣！誰最想簽貿易協議？誰無欲則剛？多講無謂。