美國訂立《香港人權與民主法案》後，中美關係再生變，全球都在關注北京如何還擊，日前外交部宣布了兩項反制措施，一是對部分美國非政府組織實施制裁，二是即日起暫停審批美軍艦機赴港停靠休整的申請。外間對北京反擊的解讀是出招動靜不大，作用卻不小，恐怕美國多年來鋪好的反華網絡，將面臨被肢解或陰乾！

被外交部點名的美國非政府組織，包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察組織、自由之家，這些組織全是極具政治色彩的機構，過去沒少做全球性的妖魔化及圍堵中國行動，明裏暗裏的動作更是資助及宣傳反華，本港早有工會、港獨及自決組織收受過這些組織的資助、教招。今次北京藉反制裁美國之機，斬斷了立心不良的上述組織在中國、香港及台灣的活動脈絡，直接一招封堵美國輸出革命的圖謀。

其實，對於上述組織北京提防久矣，但過去即使吃了啞巴虧，也不易發作，今次藉美國推香港法案之機，以反制裁之名全面封堵，堂而皇之掐斷他們以援助、獎助等方式向在華在港的走狗團體輸送亂華亂港資金，一招打在七寸上，美國被斬手腳卻無法譴責、批評，此招實在高明！

如今，中美已經撕破臉皮，美國既要打香港牌，北京便擺明陣勢打反制牌，一舉砍斷美國過去三數十年在香港、內地鋪設的網絡。正如外交部發言人所說，美國「必須付出應有代價」。官媒日前亦配合外交部的行動，發表了題為《美方亂港制華的圖謀注定失敗》的文章，指摘美方就是搞亂香港的最大黑手，最具分量及權威性的話是「美國企圖打香港牌遏制中國發展，有關圖謀根本是打錯算盤、高估自己。」

日內中美貿易談判就有新消息，美國有多高估自己、低估對方，到時候還有好戲看。