香港暴亂未止，且在內外敵對勢力夾攻之下，特區政府頭兩把交椅竟然急不及待推出所謂獨立檢討，要從宏觀上檢討由修例引發的這場風波，並說檢討委員會的人選正在由勞福局局長羅致光物色之中。當局為了避免引起警隊的即時反彈和不滿，在公布上述消息的同時，表示不會針對警隊，獨立檢討委員會的工作和監警會的調查相輔相成。

特區政府上述的決定無疑是在錯誤的時間、錯誤的基礎上作出錯誤的決定。當前急務、應幹的事不幹，而不應急幹、不具備條件幹的，卻搶着幹「搞亂檔」，「亂彈琴」倒港人和中央的米。

香港當前急務是甚麼？盲嘅都知道，為甚麼特區政府抓住權柄的高官們聽不到？

最近香港發生兩件史無前例的大事，一是暴亂中的區議會選舉，在黑色恐怖下愛國愛港候選人幾乎全軍覆沒，十八個區議會幾乎全部淪陷給反中亂港勢力、港獨分裂勢力及黑暴暴徒三股反動勢力；二是美國總統特朗普簽署美國兩院通過的《香港人權與民主法案》，干涉中國內政，直接插手香港事務，用制裁手段支持香港暴徒，公然違反國際關係基本準則，破壞聯合國人權宣言。而理工大學暴亂事件才剛剛落幕，旺角堵路打人及九龍遊行暴亂隨即上演，還有網上流傳的未來一個月「和你×」的行動時間表。

針對香港當前的緊急局勢，中央政府涉港各部門，包括國務院、外交部、港澳辦、中聯辦、外交部駐港特派員公署等都先後發聲，眾口一詞指出香港當前急務仍然是「止暴制亂」。尤其引人注目的是，國防部發言人首次發聲，聲言中國人民解放軍駐港部隊隨時聽從中央軍委指示，依照《基本法》和《駐軍法》，枕戈待旦，隨時出動支持特區政府止暴制亂。

請問香港特區政府問責高官們，是否對中央各級部門和官員的鄭重和好意提醒視而不見、聽而不聞、裝聾扮啞、陽奉陰違？請特區問責高官們嚴肅回應上述公開的質疑，當前急務是甚麼？

除了上述在暴亂未平情況下而做所謂獨立檢討的錯誤舉措外，政府日前公開說由羅致光負責物色獨立檢討委員會成員。眾所周知，羅致光未獲本屆政府羅致做局長前，一直是民主黨大腦，即深黃集團的智囊軍師。由這樣背景的高官物色的獨立檢討委員會成員究竟有幾獨立，備受公眾質疑。何況，就在這場反中亂港的反政府暴亂中，勞工處的顏武周被公眾公開揭露和投訴後，甚至有市民去勞工處請願抗議顏武周身為政府公務員竟煽動罷工暴亂，卻在勞福局局長羅致光的旗下獲包庇不被追究責任，更加升官發財。對此，羅致光必須向全港市民公開交代，是否失職瀆職？是否包庇違法官員？是否官官相護？對如此嚴重的失職瀆職事件，政府竟然視而不見、聽而不聞，倘若如此組班，獨立檢討的結果，不用檢討也知道是甚麼貨色了。

這場暴亂為甚麼曠日持久未能平復？歸根結柢，不是暴徒強大，而是庸官超廢，香港管治所託非人。