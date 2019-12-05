世界視線：美法領袖互撕咬　北約前景添陰霾

北約在英國倫敦舉行的峰會日前揭幕，早前發表「北約腦死論」的法國總統馬克龍，當天就跟美國總統特朗普吵起架來。特氏在跟馬克龍會晤前率先開火，批評馬克龍早前發表的「北約腦死論」冒犯及侮辱。

馬克龍亦不甘示弱，除就土耳其購買俄製軍備等問題跟特朗普針鋒相對，更當面駁斥特朗普聲稱「伊斯蘭國已經被擊潰」，直指打擊恐怖分子的任務還沒有完成，那些地方仍有恐怖分子。

對於馬克龍的「北約腦死論」，特朗普斥責相關言論嚴重傷害了一眾成員國以及北約秘書長斯托爾滕貝格，又指馬克龍批評美國對北約「漠不關心」的言論「非常無理」、「令人討厭」。但正是同一個特朗普，在競選期間多次抨擊北約「已經過時」，由他來為北約「主持公道」，不可謂不諷刺。

當然，特朗普也不是真的對北約「漠不關心」，起碼在軍費問題上，特朗普就曾多次要求北約各國二○二四年將防務開支提高到GDP的百分之二以上水平。據報道，法國將在二○二五年達標，而最少有四成北約成員國到了二○三○年還不能做到。正因為法國人在攤分「份子錢」上盡了責任，所以他們對美國的怨懟分外擲地有聲。該國國防部長指出，法國和歐洲盟友並非不願意為保衞自己花錢，而是不甘心繼續歐洲人出錢，卻要忍受被美國人當作賣軍火的「提款機」之餘，還要擺出居高臨下的傲慢模樣。

儘管馬克龍的「北約腦死論」被北約另一巨頭默克爾反駁，但外界認為，這更多地出於德、法兩國爭奪歐洲「一哥」地位的心結。不管是建立「歐洲軍」抑或「北約腦死」，要牽頭或發表相關言論也應該由德國人來做，而不是法國人。事實上，山姆大叔曾慫恿法國人「脫歐」，如今看來用意明顯不過，華府可任意對法國增加課稅，但對歐洲人對美國科企徵收「數碼稅」，則可採取逐個擊破的策略。至於北約，繼續留下來，既可繼續賣軍火謀利，又可讓歐洲人繼續緊抱自己大腿，何樂而不為，問題是，歐洲人還肯當多久「冤大頭」？