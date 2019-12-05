神州觀察：救火通道遭堵塞　懲治惡行須從嚴

一個自私成性的民族何愁沒有冷血看客，一個道德淪喪的國度又怎少得了落井下石、以惡助惡之人。日前發生於北方城市的一場冬夜大火，恰如一面照妖鏡，再次將這個社會的諸般醜惡映照出來。

遼寧瀋陽某地住宅樓外牆保溫層深夜起火，火勢自低層而上，六分鐘便已躥燒至樓頂，可見救火工作確需分秒必爭。惟據當地應急管理部門稱，各路消防雖迅速趕至，但距離着火樓體最近的消防通道卻遭車輛堵塞，以致未能更早控制火情。而從網絡視頻可見，疑似涉事車主不但不肯配合，更反問「樓上着火跟我有關係嗎？」、「就這一個消防通道嗎？」如此冷言冷語，令人大感無奈。

這不禁讓人想起早前發生於安徽的堵塞應急車道致人失救死亡事件，受傷老者所乘救護車寸步難行，哪怕家屬跪地磕頭哀求，佔道者亦不為所「動」，人性之冷漠可見一斑。更諷刺的是，受傷老者是遭熟人駕摩托車所撞，兩家相隔還不到一公里，可說是低頭不見抬頭見，對方竟能於撞人後不顧而去，盡顯以鄰為壑之社會現實。況且若非此人作惡在前，又怎會生出後面的惡上加惡？老者之死實為多方聯手加害所致。

正如魯迅所說，中國人最嚴重的病根不在身體，而在靈魂。其實在內地，像這種見死不救的冷血行徑早已見怪不怪，更不乏像甘肅慶陽及江蘇南通等地圍觀跳樓的看客，面對徘徊在生死邊緣痛苦掙扎的同胞，竟可哄笑着鼓掌叫好，並催促對方快點跳下來，以免耽擱了大家的時間，是怎樣的民族才能做出這般沒人性的事情來？

消防通道是生命通道，包括醫療救護、救災搶險等專用車道皆嚴禁堵塞，這本該是基本常識，奈何就是有人如此無知無畏，並非是簡單的無視規則，而是習慣了漠視生命，骨子裏就是如此。當然必須看到，內地法例對於類似違規行為的處罰力度嚴重不足，亦是導致各種自私缺德行徑愈來愈多的重要原因之一。動輒口頭警告了事，或只罰款數百元，根本起不到阻嚇作用；情節嚴重的，也不過拘留幾日而已，甚麼情節才算嚴重？若因阻延救援而導致人命死傷，具體責任又該如何劃定？

事實上，加重罰則及從嚴追責問責，對於行業安全監管亦是不可或缺的重要手段。譬如在本次火警事故中，樓體外牆的保溫層從下燒到上只用了六分鐘時間，質量問題肯定跑不了。而這樣的前車之鑑還少嗎？當局每每說要一查到底、決不姑息、舉一反三、亡羊補牢，若真能做到，各行各業怎會災禍不絕？無良奸商及冷血市民固然需嚴懲，相關職能監管部門的缺位更是在縱惡，互害社會豈無他們的功勞？