功夫茶：捕鼠增多想邀功　原來以前衰怠政

香港號稱國際大都會，又係亞洲金融中心，唔使拋浪頭，都嚇得吓人！誰知華麗地氈一揭開，原來老鼠多到嚇暈人！喂，阿哥，過去十一年，政府耗資近十七億元公帑防治鼠患，結果都算出人意料咁威水：去年九月，香港爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案！咁都未算勁，呢，全球至今錄得九宗個案，香港包辦咗八宗！就今年計，已發現咗六宗個案，當中一人死亡。

嘞，管中窺豹，香港鼠患有幾得人驚，都毋須功夫茶多講喇！開講都有話，花被冚雞籠，外便好睇裏面臭。香港長年飽受鼠患困擾，官僚滅鼠無方，搞到全港十八區幾乎全變成「老鼠樂園」，衞生環境惡劣至極。香港老鼠又大又肥，有啲街坊甚至驚呼：嘩，原來老鼠真係大過貓㗎！廢柴政府按開支計算，殺鼠一隻，成本要三千七百蚊！結果都係令香港成為鼠患重災區，爆發大鼠戊肝醜出國際！

嗱，最新文件透露，食環署今年截至十月共捕獲一萬九千多隻活鼠，較去年同期增加百分之四十四，堵塞嘅鼠洞亦增加咗百分之四十一。當局認為係自五月啟動「全城清潔」行動後滅鼠漸見成效。功夫茶從來都唔信啲高官雞手鴨腳揸支掃把，或攞塊濕毛巾揚兩揚，蛇蟲鼠蟻就會自動消失，做騷你估會變魔法咩？

查實係當局針對食肆違例事項，譬如不當棄置廚餘嘅檢控多咗，換句話講，即係執法勤力咗，少咗棄置廚餘、污水橫流，自然老鼠就少咗！而更重要嘅係捕鼠有法。都算食環署知恥近乎勇，自己滅鼠超低能，惟有請世衞介紹來自英國嘅鼠患專家，於上月初來港提供改善方法，除咗喺原已進行過測試嘅荔灣、鴨脷洲、錦田公眾街市滅鼠外，又額外於駱克道、土瓜灣同埋沙田街市進行新一輪行動，果然一擊即中！

其實講到尾，官僚做嘢向來後知後覺，唔踢就唔郁，一字記之曰：懶！兩字記之曰：怠政！家陣忽然捉多咗老鼠喇，又認屎認屁！有專家就批評當局公布捕獲老鼠數目，好似好英明神武咁款，明顯想邀功！之不過又同時暴露冇靈魂政府，鼠患問題係多年縱容所致，亦即係非不能也，實不為也！

功夫茶不能不嚴肅警告冇靈魂政府，老鼠一隻都嫌多！好似當年沙士咁，夠話死一個病人都嫌多喇！結果死咗近三百人！呢，明年鼠年，堪輿學家話鼠患問題不可掉以輕心，加上卦象屬水火相沖格局，「太歲當頭坐，無災也有禍」，官僚咪以為捉多咗老鼠就鬆毛鬆翼，若然有乜閃失，流感鼠疫接踵來，睇你哋屆時掘定窿都匿唔切！