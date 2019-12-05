產評：推高息口防走資　最怕治標不治本

香港社會持續動盪，時近歲晚，資金流動成為市場一大關注點。各銀行近期不敢怠慢，紛以高息吸引存款，好備跨年錢。問題是，香港動亂未止，資金尋求避風港是人之常情，捨港而去能夠怪誰？單靠那多一點點的利息，實難扭轉走資的勢頭。政府若無法有效平定亂局，改革制度，非但資金難留，隨時更會令經濟走上沉淪不歸路！

年初以來，中美貿易戰對香港經濟的負面影響逐漸浮現，加上六月本地的反修例風波引發一場政治風暴，令經濟急劇收縮。香港十一月採購經理指數（PMI）創自二○○三年四月以來最低，其中業務活動量更創出歷來最大跌幅，顯示香港經濟正陷入沙士以來最嚴重的衰退。政府更預計本財政年度將會是十五年來首次出現財政赤字，全年經濟收縮1.3%。顯見內憂外患，令香港經濟深陷泥沼。

老實講，經濟總有周期，下跌周期並不嚇人，只要投資環境能夠維持，逆境總會過去。問題是，如今香港面對的情況，並不是普通的經濟周期調整，而是一場回歸以來最大的政治風暴。接近半年的亂局仍未知如何收科，動搖國際對香港管治、法治及效率的信心，更讓美國藉此打「香港牌」，把香港視作政治籌碼。地緣政治風險急升，足以令外資決心將業務和資金撤離。畢竟亞洲區並不缺其他商業樞紐選擇，香港亂局既沒有解決迹象，何解要強留在此冒風險？

集資達一百億美元的阿里巴巴上月在港上市，認購資金解凍，一個月期香港銀行同業拆息曾回落數天，但本月又再輾轉向上，反映走資的憂慮無減。事實上，新加坡十月境外居民存款升至近五百億坡元，創三年半新高，外幣存款更創自一九九一年有紀錄以來最高，幾可肯定是受惠香港的亂局。最令人擔心的是，香港走資可能已成為一個中長期趨勢，再加上年結因素，對資金流極度敏感的銀行業亦不得不主動利誘存戶，以高息搶奪資金，其所傳遞的警示不容忽視。

然而，短暫輕微提高利率挽留存款，無助緩解走資趨勢，皆因觸發走資的根本問題並未得到解決。回歸以來，特區政府管治能力一屆不如一屆，民生經濟政策一無是處，結果敗政出怒民，暴亂豈非無因？不解決內部管治缺失這個「亂」的根源，民憤難平，更難抵外部干擾，遑論能回復國際都會的舊貌。所謂哀莫大於心死，香港人寧願去別國做二等公民，外資避險決心一去不復返。人財兩空，未來的路，香港該如何走下去？