日前收到讀者來函，對今次區議會選舉投票過程中可能出現的問題表示質疑如下——這次選舉，從投票站情況可見，投票結果可信性甚低，其中有兩點情況十分嚴重，使結果可能被顛倒。一、選民到投票站，依身份證號碼排隊領取選票，向派發選票者出示身份證，派發者從名單中劃去投票者身份證號碼，然後給選票投票者。可是投票名單中有很多人沒有去投票，於是就可以被劃去其身份證號碼，然後任由派選票者（或其他人），投票給他們想要的參選者。

二、有些較年輕者領取選票時，並無被劃去身份證號碼，可以重複投票。要驗證上述第一點，可拿取選票名單，設法打電話給投票人，問他們有沒有投票，若有人說並沒有投票，而投票名單中他們的身份證號碼已被劃去，可以證明這次投票結果不可信。讀者希望認真跟進上述問題，以免將來立法會選舉又出現這種情況。筆者不知道，該位讀者有沒有將其質疑反映給負責選舉事務的機構並會跟進。不過，根據「慣例」，如果沒有具體的「證據」，他們恐怕是不會「受理」的。當然，他們這樣做，是在「按照規矩辦事」，卻很可能放過了選舉工作中可能出現的漏洞，導致選舉舞弊。

筆者認為，讀者的質疑合情合理，是有可能發生的。聯繫到今次選舉中，已有報道說一些投票地點有不少年輕人反覆排隊，這不十分可疑嗎？他們所為何事？當時有報道說他們是為了阻止、拖延別人投票。現在看來，他們是不是「領取選票時並無被劃去身份證號碼，可以重複投票」呢？這種情況雖沒有被當場抓住，不代表不會發生。而有人多次排隊的舉動，起碼可以顯示上述質疑的「表面證供」成立，是值得了解探究的。

如果這個問題真的存在，那就說明今次投票工作中有內鬼，聯繫到今次選舉是在極不正常的「泛政治化」十分瘋狂的暴亂未平的情況下進行，有人為了卑劣的政治目的，有組織有規模的安排內鬼和某些選民相勾結，使用卑劣手段影響選舉結果，那是毫不出奇的。