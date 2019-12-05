沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。中大教育數據研究中心最新調查顯示，香港中學生的閱讀、數學及科學能力依然落後於內地和新加坡學生，更首度被澳門學生超越。負責研究的學者指出，全球都在追求創新及科學發展，而香港學生非但未與世界接軌，科學排名更有下跌趨勢，如不改善，排名或繼續下跌。

這個結果一點也不令人意外，人家的學生是專注於學業，香港的學生則是沉迷於政治邪教，根本無法相提並論。相反，如果調查學生的幼稚和反智程度，香港絕對是世界第一。近年來不少人反映，香港學生平均水平每況愈下，即使是負笈海外的學生，內地、台灣和新加坡等地的華人學生也普遍比香港學生成熟、理智。然而可笑的是，香港學生不但沒有自知之明，反而自高自大，他們的底氣究竟從何而來？

幼稚和反智也就罷了，學生崇尚暴力才是最可怕。君不見，黑色暴亂持續半年，近六千人被捕，當中約四成為學生，不少更是未成年的中學生。他們中了政治邪毒，以致走火入魔，有書不讀，整天喊「光復」、「革命」，終淪為打砸燒搶的暴徒，既毀了自己，也毀了香港。

教育的崩潰就是社會的崩潰。這麼多學生走入歧途，政府和社會固然有責任，學校和教師更是難辭其咎。部分教師不是教書育人，傳授知識，而是散播歪理，毀人子弟，學生怎麼可能不走火入魔？理工大學管理層訴苦說，校園損毀嚴重，成為這次政治事件的最大受害者，政府有責任承擔維修費用。這分明是推卸責任，納稅人花費巨資興辦教育，將大學交給你們管理，將學生交給你們教育，你們卻將大學搞得烏煙瘴氣，將學生教育成暴徒，這到底是誰的責任？你們放任暴徒在校園內搗亂，將大學變成兵工廠和軍火庫，還阻止警方入校園內執法，如今反而要求納稅人埋單，這又是哪門子道理？