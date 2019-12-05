香港，一個國際都市及金融中心，是許多人眼中的天堂，華麗熱鬧又刺激，但這只是表面風光，實際是金玉其外，敗絮其中。反修例風波揭示香港外強中乾的問題，尤其是經濟產業單一，過分依賴金融、房地產及旅遊業，租金及人力成本高昂問題，一直困擾中小企及店舖。以往有內地客支撐市場，政府懶得居安思危，到真正危機出現，便手忙腳亂，既沒有全盤計劃，又唧牙膏式推出紓困措施。

之前三輪措施都惹來外界批評杯水車薪，沒有實質大作用。然而銀紙已經燒了數百億。香港有數萬億儲備，一兩年間可以支撐大局，但往後的日子怎算，難道真的是要坐食山崩嗎？止暴制亂已經變成官員口頭禪，聽得令人生厭，政府無心亦無力，惟有等待中央出手，才可望有解決方法。至於本土經濟問題，香港過往已經靠中央多次施援手，個人遊及CEPA等等大禮一再加碼，政府攤大手板討飯吃的日子還要過多久？做人需要自強，自給自足，香港需要再找尋自己的新出路，看看深圳成功轉型高科技產業，成為先導示範城市，也不過是數年間的事。本港不是沒有人才，只是過往太過急功近利，一窩蜂炒樓炒股票，亦沒有提供適當平台給有志從事高科技業者發展。

眼下政府需三管齊下，第一止暴制亂，第二紓解民困，第三發展經濟。頭兩項不是沒做工夫，但給人印象都是交差了事，從沒感覺政府真正想還富於民，都是小恩小惠派糖。官僚着眼數字，忽視有血有肉的市民感受，難怪政府民望及評分屢創新低。有建議派錢最實際，但派四千搞得一塌糊塗，拖拉近兩年，大家記憶猶新，冇靈魂政府重蹈覆轍的可能性很大。官僚若懂吸取教訓，一四年佔領行動平息後便應着手改善施政及消除禍根，白白浪費了五年時間，香港人還有多少個五年？