美國通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，意味着針對中國的新冷戰已經開始。這是美國繼開打貿易戰，派出軍艦進入南中國海後，另一着針對中國的重要動作。美國下一步棋會是針對新疆的人權與民主法案，目前眾議院已通過有關法案。

看看舊冷戰時期，美國圈定了蘇聯為對手後，除了全面圍堵外，還用盡手段處處孤立，連一向敵對、實力較弱的中國，也可以拉攏成為盟友，建立反蘇戰線，可見美國的戰略可以無所不用其極。今次他們認定了中國為對手，先使出經濟手段，利用貿易戰發動攻擊，已經迫得中方處於下風，不能不回應。雖然說貿易戰是雙面刃，既傷人也能自傷，但以美國經濟規模之大，實力之強，完全捱得起自傷的損失，不會因貿易戰對己不利而收手。看來就算中、美雙方簽訂了貿易協議，也不表示中國日後可以高枕無憂。美國的招數層出不窮，如有需要，單方面撕毀協議的例子也非罕見。這個確實是難纏的對手，中國也不易擺脫。貿易戰、海權爭端、香港自治牌都打出了，出現新疆人權牌、西藏獨立牌、甚至金融戰也不足為奇了。

中國有何辦法反擊？其實手頭武器不多。無論在經濟上、金融上、貿易上，甚至軍事實力上，中國始終處於相對弱勢，並不具戰勝美國的條件，看來只得能忍則忍、能讓便讓，在可以容忍的地方稍作退讓，當被逼到牆角時便頂回去。

有人懷念六十年代，認為中國在面對美國的敵視時不卑不亢，而且還輸出毛澤東思想，感染歐美日的年輕一代作抗衡。他們認為中國可以重走老路，與美方全面對抗。不過，他們忘記了時代轉變，當年美國的頭號敵人是蘇聯，中國並非主要對手，甚至連對手也說不上，所以並未重視。中國當時一無所有，輸無可輸，兼手頭已經儲備一定數量核彈，就如今天的北韓，故可傲然面對美國。中國當時是理想主義掛帥，沒多少國際經濟利益，自然能正氣凜然，針鋒相對。但今天中國整體經濟已楔入世界體系，關係縱橫交錯，怎可能走回頭路而不顧現實考慮？

其實中、美衝突本來或更早出現，中國的經濟在過去十多年迅速增長，美國沒有可能不一早看出來，部署遏止。只不過十多年來先後出現了阿蓋德、伊斯蘭國這類國際性恐怖組織，把戰線伸展到西歐和美國，才被迫改變優先次序，先收拾身邊的恐怖分子，才讓中國平白多賺十多年的喘息機會。到如今中國的發展趨勢已經甚為明顯，幾年後很可能超越美國成為世界上最大經濟體，才急忙轉移目標抑制中國。