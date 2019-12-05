有經常在傳媒曝光的中資銀行經濟分析師兩月前離職，最近自爆原因是資方認為「由香港人代表中資銀行發言並不適合」，繼而被外界引伸至中資機構打壓港人言論自由、趕絕港人云云。但細閱其訪問內容，原來有人多次就黑暴發表與資方立場相左的言論，資方已提醒過他，但有人不理，結果埋下「被離職」的禍根。

其實，僱員掛着該機構的招牌發言，外界就不會將之視為個人言論，而是代表該機構的立場。資方認為員工發表不當言論，提醒過他，但僱員置之不理，繼續大講特講，最終招致炒魷，是否就關打壓言論自由的事？還是有些人錯誤解讀，以為噏得出口的都是言論自由？

筆者已不下一次引用《公民權利和政治權利國際公約》對言論自由的解釋，儘管「人人有權在不受干涉下持有意見及主張」，但並非無底線，「這些權利附有特別責任及義務，行使時必須尊重他人權利或名譽，確保國家安全及公共秩序不受影響」。如果該分析師辭去銀行工作，以個人名義發言，而該銀行仍千方百計打壓，那是侵犯言論自由；但該分析師的身份是代表資方發言，便不可能完全罔顧資方立場。這是很簡單的道理，本來不需拉扯到言論自由和國際公約的層面，奈何香港太多歪理充斥，只好不厭其煩強調再三。

至於中資機構是否趕絕香港人，實在不好說，事關《金融時報》報道，英美銀行、資產管理公司、會計師樓和律師事務所等金融機構的高層均表示，不願意僱用香港人，擔心一旦聘用有份參與暴亂的人，會影響公司與中國客戶的關係；另外，三家總部位於香港的全球對沖基金均有基金經理表示，公司不明文規定不再聘用香港人。看來，趕絕香港人最積極的是外資公司。

說到底，中國經濟實力不容外資不重視，惟部分港人硬要手指拗出不拗入，到頭來兩面不是人，怪得誰？