以小可以見大，以點可以見面，檢討香港一場區議會選舉，從中可以啟示出整個中國外交布局應走的方向。人們常說「有麝自然香」，但有時單靠實力、單憑良心做事未必足夠。麝確是會發出香氣，不過如果你的對手掌握了輿論主導權，不斷告訴人這種香氣其實有毒，而市面上愚人又多，聽信了流言，良幣最終也會給人當作劣幣。

上屆的建制派區議員我認識不少，兩隻手掌肯定數不完，但其中能成功連任的只有一位，很多深耕細作十年、二十年，平素甚孚民望的，都落得慘敗收場，好些還是輸給一個全無地區工作經驗的年輕人。不少反對派新任議員，雖然當選了，但至今恐怕還喊不出區內某些街道的名字，更遑論要掌握選區中的深層問題。

但你別管，這段時間泛民的區議會新鮮人就是掌握了輿論主導權，將政府、警隊和建制派妖魔化，光是叨唸着「五大訴求，缺一不可」的神咒，大批選民就如癡如狂地投票支持，「洗腦」式言論有多大威力，於斯可見。

如果香港問題也算牽涉外交關係的話，中國近年在對外戰線上可謂着着吃虧，原因正是不懂搶奪傳媒話語權。對美國貿易戰，中國正處於劣勢，歐美的聲音一般都支持對華強硬；台灣的總統選舉，民進黨成功透過不斷抹黑中共，讓相對較親共的國民黨候選人支持度長期低迷；至於在香港這個中西方角力的交匯場，親共力量更是輸得一敗塗地。

麝散發的香氣其實是無毒的，中共政權雖然尚待進步的空間尚多，但也不是甚麼妖魔鬼怪，很多人覺得它可怕，是給有心人刻意塗污的結果。可惜，中共就是太不懂得打輿論戰，在對外宣傳上近乎全面失敗。所以我常說現階段一切都屬其次，北京當前的第一要務，就是須全面重整形象工程。