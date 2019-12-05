民望長期「墊司底」、有「避政司司長」之稱嘅律政司司長鄭若驊，上任以來醜聞纏身，佢自上月喺英國倫敦公幹時，遭示威者包圍，並於混亂中被人從後推倒而不幸趴街，導致左手腕脫骹兼骨折；惟做咗「獨臂神尼」後，其行蹤就好似人海中嘅「失蹤少女」，一直成謎！

作為特區政府法律界嘅第一號人物，趴街跌脫骹兼骨折，又唔係乜婦女暗病，使唔使咁神秘，喺宇宙茫茫人海中，好似一粒彗星咁消失吖？作為咁重要嘅問責高官，而香港正當多事之秋，你不安分留守香港，處理排山倒海般待檢控嘅案件，喺咁動盪嘅時勢，你竟然「出走」，仲要好似人間蒸發咁款！

喂！據說連律政司內部都無人知司底驊行蹤，唔通佢卜到支卦叫佢「潛龍勿用」？要學會「忍」，忍到咁上下，即使不是百忍成金，說不定就「利見大人」？呢，都幾好笑㗎！神隱大半個月，直至日前突然「出山」，忽然話要在機場見記者，而早日林鄭依然諱莫如深，以「私隱」為由拒絕透露鄭若驊是否在港！

唉！估唔到「猜猜我是誰」依家又有新橋「估估我在哪」！「獨臂神尼」在記者會終於揭開其消失在地平線嘅神秘面紗啦！哦！原來係多得祖國恩寵，被中國駐倫敦大使館將佢送到北京，其實你去「我們國家的首都」北京進一步檢查及治療，絕對係光榮！有國家嘅關心和愛護，又何必咁鬼祟要玩「失蹤」？

放病假咪放病假咯！反正各律政專員可按獲授權力履行相關嘅職責，你喺「我們國家的首都」長期休養生息，等骨骼恢復強壯，力能挽弓三百斤先返嚟都未遲㗎！反正糧照出，而檢控工作說不定少了甩轆添！老朽諗起漢奸黎涉刑恐本報記者一案，一拖逾兩年，答本報及受害記者第十六封信時，甚至上下段對調就叫「回覆」，乃知佢繼續玩失蹤其實係好事，起碼不必眼冤也。